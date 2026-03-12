“Sueño con llegar a la Fórmula 1”: la historia de la joven piloto de 12 años que promete ubicar a Chile en la élite del deporte motor

Anais Orellana se ha consolidado como una de las figuras con mayor proyección en el automovilismo nacional, destacando por su talento tras el volante. A su corta edad, la piloto ya ha logrado posicionarse competitivamente en categorías semiprofesionales, demostrando la madurez de una profesional experimentada y un dominio total del vehículo.

Esta herencia deportiva de la joven de 12 años proviene directamente de sus padres, Karina Ramos y Gonzalo Orellana, quienes también fueron pilotos de competición antes de volcarse por completo a la carrera de su hija. Actualmente, ambos han transformado el respaldo familiar en una estructura de alto rendimiento para sustentar el camino de Anais hacia la élite.

La nacida en 2014 se ha logrado posicionar rápidamente entre las mejores atletas de su edad. Ha logrado ganar en las series IAME, Rok Cup y Rotax Max Challenge. Además, se convirtió en la primera mujer en Chile en ganar un Campeonato Nacional de Karting en la categoría Micro Max y la única niña chilena en participar en el Mundial de Karting en Bahrein en 2023, hitos que la hicieron ser premiada en 2024 como la piloto de mayor proyección en la región.

En conversación con ADN.CL, Anaís Orellana y Karina Ramos comentaron las etapas de la corta carrera de la piloto, cómo es su entrenamiento, cómo ha sido competir en el extranjero y cuáles son sus objetivos y sueños a cumplir, entre otras cosas más.

La oriunda de La Florida se subió a un karting por primera vez a los tres años, pero desde los seis se dedica a tiempo completo a ello. En la semana, Anaís va al colegio, donde posee buenas notas y además estudia inglés de forma particular. En cuanto a lo profesional, se dedica en su totalidad a su entrenamiento físico, sobre todo los fines de semana.

Cedida / Clemente Gimeno Truffa Ampliar

Su preparación consiste en ejercicios de reacción con pelotas de tenis y entrenamientos en bicicleta. Una de las características que más le gusta a ella es poder compartir con sus padres tanto su vida familiar como profesional, su madre actualmente se dedica 100% a dirigir su carrera.

“Se siente bien estar con mis papás porque veo como les pasa a otros niños, que a veces solo los acompaña la mamá o el papá y no cuentan con el apoyo de toda la familia y eso también te limita en todo el proceso”, confesó la precoz atleta en ADN.CL.

Su madre está tremendamente orgullosa del trabajo de su hija. “Anais está abriendo camino a nuevas generaciones y a nuevas niñas que vienen. Es un trabajo pesado, pero a la vez, al final, sabes que lo que está haciendo tu hija no es algo menor, sino que está marcando un precedente que eso puede beneficiar a varias”, recalcó Karina Ramos.

Cedida Ampliar

En cuanto a la labor de trabajar con patrocinadores, Karina Ramos asegura que es una difícil tarea, pues “son contados con los dedos de una mano los que realmente están dispuestos a apoyar una carrera de principio a fin y, cuando es alguien menor de edad, cuesta un poco más”.

Sin embargo, esclareció un detalle no menor en cuanto a los requisitos que le han puesto algunas marcas, y este es que “lo más importante es que Anaís fuera feliz en lo que estaba haciendo”, expresó.

Finalmente, este fin de semana comienza la primera fecha del Campeonato Rotax en Melipilla, en donde la corredora quiere ir por el primer lugar. “Siento que ahora vamos a ir con más fuerza y mejor preparados”, indicó.

En tu carrera profesional, ¿cómo te ves en cinco o diez años más?

—“Andando en la Fórmula 1 Academy y demostrando que las mujeres también pueden competir”, cerró Anais Orellana, apuntando al proyecto que la tiene con opciones de ser la primera chilena en competir en la categoría femenina que hoy posee la Fórmula 1.