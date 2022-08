En nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda conversó con Yeny Contreras, histórica taekwondista nacional y la primera mujer chilena en su disciplina que clasificó a unos Juegos Olímpicos, hito que logró en Londres 2012.

Contreras recordó lo difícil que fueron sus inicios en taekwondo, deporte en el cual comenzó a competir en torneos con apenas 6 años. “Una empezaba a dudar si te gustaba, porque al enfrentarte con un hombre no te podías medir de igual forma, salías bastante dañada de los combates. Yo no tenía muchas ganas de hacerlo, porque encontraba que era muy sacrificado. Peleabas con hombres y perdías”, relató.

En su etapa como adolescente, Yeny tuvo que enfrentar un complejo momento para poder avanzar con sus metas deportivas. “Fue bastante dura la etapa cuando llegué a Santiago a los 16 años, porque a los 17 quedé embarazada. Todos me dijeron que estaba retirada, que no podría seguir en el deporte con un hijo. No sé cómo lo pude hacer, porque hace 24 años había menos apoyo. Tuve la ayuda de mis suegros, gracias a ellos pude continuar en el deporte”, comentó.

Además, Yeny Contreras se refirió a su presente como entrenadora del programa Promesas Chile, iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Deportes (IND) para detectar y apoyar a los jóvenes deportistas.

“Hoy en día estamos trabajando con casi 30 niños, desde los 10 hasta 18 años. Cuando me retiré, me pregunté ¿qué viene después del deporte? Luego me llaman del IND y me dicen que me necesitan en el programa para entregar mi experiencia”, complementó.