“Lo estudié mucho antes de pelear”: la emoción de Felipe Olivero tras ganar el oro en el taekwondo de los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Sebastián Miranda / Team Chile

Felipe Olivero le permitió al Team Chile volver a festejar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Todo luego de haberse impuesto en la final sobre el norteamericano Maikol Rodríguez para quedarse con la presea dorada en la categoría bajo 68 kilos.

“Felicidad máxima. Todavía no me lo creo. Ganarle al gringo, al que ya conocía, fue muy bacán. Sabía que esta iba a ser la pelea más difícil del evento, lo estudié mucho antes de pelear y que se haya dado es tremendo”, destacó un feliz Felipe Olivero en diálogo con ADN Deportes en Asunción, donde destacó el apoyo de su compañero Aaron Contreras, que finalizó quinto en la categoría bajo 58 kilos.

“Venimos trabajando mucho tiempo para esto. Ha sido un partner para mí, cuando yo estaba triste y no confiaba en mí, él me paraba. Gracias a él y todos los que hicieron posible esto”, resaltó, emocionado, valorando también el respaldo de sus más cercanos una vez que se consumó su victoria.

“Lo primero pensé fue en mi familia, en que he cumplido muchos sueños. Lo único que necesito es llamar a mi papá, quiero saber cómo se siente él, que fue uno de los pilares más importantes”, cerró Felipe Olivero en ADN Deportes.