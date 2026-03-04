;

Reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas: las claves que prometen cambiar el fútbol nacional (y los 3 puntos rechazados)

El Senado aprobó en segundo trámite la reforma que busca, entre otras cosas, la regulación de agentes y la independencia de la Federación respecto a la ANFP.

El Senado despacho a su tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca modernizar la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

La iniciativa tiene como ejes centrales el aumento de la transparencia, la fiscalización y la erradicación de los conflictos de interés en el deporte profesional chileno.

Claves del Proyecto de Ley

La moción, que cuenta entre sus autores al senador Matías Walker, fue valorada por los legisladores como un avance necesario hacia la “integridad deportiva”.

1. Fin de la Multipropiedad y Regulación de Agentes

Uno de los pilares de la propuesta es terminar con la posibilidad de que una misma entidad o persona sea dueña de varios clubes simultáneamente. Además, se establecen restricciones estrictas para los representantes de jugadores:

  • Incompatibilidad: Los agentes de jugadores no podrán participar en la propiedad ni en la administración de los clubes deportivos.
  • Transparencia: El objetivo es evitar que los intereses de representación de futbolistas interfieran en las decisiones institucionales de los equipos.

2. Institucionalidad y Fiscalización

El proyecto introduce cambios profundos en la estructura del fútbol chileno:

  • Separación de entidades: Se establece la división formal entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).
  • Rol de la CMF: Se entregan mayores atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las SADP.
  • Control estatal e hinchas: Se refuerzan los mecanismos de control del Estado y se crean espacios para que los hinchas tengan incidencia real en las decisiones.

3. Puntos Rechazados y Votación

Si bien las normas generales fueron aprobadas por 34 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado rechazó por mayoría de votos algunas materias específicas que deberán ser resueltas en las etapas posteriores del debate:

  • Regulaciones sobre la transacción de acciones.
  • La facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas.
  • Responsabilidad solidaria en el pago de deudas y la posibilidad de que universidades participen en la liga profesional.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a senadores de diversas bancadas, defendieron la necesidad de este nuevo marco regulatorio para garantizar la estabilidad y transparencia del sistema deportivo nacional.

