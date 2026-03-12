“Sé cuando mi nivel está bajo”: titular de Colo Colo realiza autocrítica y explica cómo lidia con la presión

Jonathan Villagra, zaguero de Colo Colo, habló este jueves en conferencia de prensa y anticipó el duelo contra Huachipato por el Campeonato Nacional, encuentro que jugará el próximo lunes en el Monumental.

“Será un rival difícil, pero nosotros saldremos a proponer nuestro juego. Estaremos de local, con nuestra hinchada. Lo principal es salir a ganar, que el equipo se vea bien y que la gente disfrute”, señaló el defensor del “Cacique”.

“Los equipos se nos vienen a meter atrás, entonces hay que trabajar un poco más la parte ofensiva e intentar abrir el cerrojo defensivo del rival. Buscaremos eso para tratar de ganar el partido”, agregó sobre el choque contra los “acereros”.

Además, Villagra abordó su presente en el cuadro albo, donde se ha consolidado como titular después de tener una irregular temporada el año pasado.

“Yo soy bien autocrítico y sé cuando mi nivel está bajo, pero esto se mejora con trabajo y esfuerzo, saber que no lo hiciste bien y tratar de revertirlo en la semana siguiente. La confianza también es importante. Trato de ir mejorando partido a partido”, sostuvo el ex Unión Española.

En esa línea, el zaguero explicó cómo afronta los cuestionamientos cuando las cosas no resultan. “Hay que aceptar las críticas, aunque a veces se pasan en los comentarios. Pero uno en Colo Colo tiene que saber que la presión es así, que te van a escribir de todos lados. Colo Colo es el número 1 de Chile, así que los hinchas siempre van a querer que el club esté en lo más alto”, indicó.

Por último, Jonathan Villagra valoró el rol defensivo de Arturo Vidal en el sistema de juego de Colo Colo. “Arturo te da seguridad, te ordena, es un líder positivo. Te sientes seguro cuando lo tienes al lado durante el partido. Con Joaquín (Sosa) es lo mismo. Todos tenemos que rendir y estar al mil, porque estamos en Colo Colo”, concluyó.