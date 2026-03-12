“Si Piñera no hubiese tenido el accidente, eventualmente yo no habría estado acá”: Presidente Kast recuerda al exmandatario en lanzamiento de cátedra / Hans Scott

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este jueves en el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique, realizada en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo, instancia en la que recordó la figura y el legado del exmandatario Sebastián Piñera.

Durante su intervención, el jefe de Estado comenzó agradeciendo la presencia de la familia del exgobernante, en especial de su viuda, Cecilia Morel, y de sus hijos. En ese contexto, destacó el rol familiar de Piñera y afirmó que “el mejor legado, el legado más grande que ustedes dejaron son sus hijos y sus nietos”.

Kast también evocó un mensaje que Piñera publicó en redes sociales en marzo de 2022, poco después de entregar el mando a Gabriel Boric.

“Los países no se construyen de un día para otro. Cada generación, cada gobierno construye sobre la obra de quienes lo antecedieron y también pasa la posta a quienes asumen el relevo del futuro”, recordó el actual Mandatario.

“Eventualmente yo no habría estado acá”

En su discurso, el Presidente aludió además al accidente que terminó con la vida del exmandatario, señalando que ese hecho marcó el escenario político posterior. “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”, afirmó.

El jefe de Estado añadió que, a su juicio, “el Señor tiene sus tiempos para cada uno”, destacando que Piñera “aprovechó al máximo” su vida pública y privada.

Finalmente, Kast aseguró que su presencia en la actividad “no es un mero acto protocolar”, sino “un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”.

En esa línea, sostuvo que el exmandatario fue “un servidor público que trabajó con disciplina, con convicción para hacer que Chile fuera una democracia fuerte y libre”.