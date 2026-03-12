Carabinero baleado en Puerto Varas permanece con ventilación mecánica y confirman “sujetos de interés” en la investigación

El Hospital Regional de Puerto Montt emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud del carabinero baleado en la cabeza en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos.

“Informamos que actualmente el paciente se mantiene en estado de riesgo vital, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro establecimiento”, detalló el recinto asistencial.

Luego, añadió: “El carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes según su condición clínica”.

Evidencia balística y sujetos de interés

Durante esta mañana, el subcomisario de la PDI Gustavo Guichapani señaló que “con un equipo multidisciplinario de la Prefectura Policial Llanquihue, se están realizando diversas diligencias investigativas ”.

“Está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados”, agregó el detective, destacando que existe “evidencia balística que está siendo periciada” y “sujetos de interés”.