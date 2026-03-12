;

Poduje confirma salida de directora de Serviu del Biobío y no descarta más remociones: “Todas las autoridades están en evaluación”

El ministro de Vivienda atribuyó la decisión a una evaluación desfavorable y a demoras en reconstrucción tras incendio que afectó a la región.

Martín Neut

Ivan Poduje

Ivan Poduje / Oscar Guerra

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó la remoción de la directora del Serviu en la región del Biobío, María Luz Gajardo, en medio de cuestionamientos por retrasos en el avance de la reconstrucción y en la entrega de beneficios habitacionales.

El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo explicó que la decisión se adoptó tras una evaluación de desempeño realizada durante el último mes. “Hemos hecho una evaluación (…) que no era la más favorable, lamentablemente las cosas no tuvieron la velocidad esperada”, afirmó.

Según detalló, en la zona se detectaron atrasos en subsidios de arriendo y de acogida, demoliciones y en la coordinación de viviendas de emergencia.

“Todas las autoridades están en evaluación”

“Hemos querido dar una señal de que nuestros funcionarios tienen que estar, sobre todo las jefaturas, acorde con la magnitud del desafío”, sostuvo el ministro.

Poduje agregó que el desempeño de las autoridades se mantiene bajo revisión permanente.“Todas las autoridades están en evaluación, partiendo por el ministro. Si yo no rindo o no cumplo las metas que hemos definido, el Presidente puede prescindir de mí”, señaló.

Además, adelantó que sostendrá una reunión privada con familias afectadas por los incendios de 2024 en Viña del Mar.

