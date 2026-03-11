Traspié en juramento de gabinete del Presidente Kast: omiten inicialmente a ministra de Educación
Durante la lectura protocolar de las autoridades, el subsecretario del Interior no mencionó a María Paz Arzola, error que fue advertido por otros ministros antes del cierre del acto.
Un momento incómodo se vivió durante la ceremonia de toma de juramento del gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de que se omitiera inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola.
El episodio ocurrió mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, leía la nómina de autoridades que debían prestar juramento para integrar el nuevo gobierno.
Al avanzar en la lectura, el secretario de Estado no mencionó a Arzola, situación que pasó inadvertida por algunos instantes durante la ceremonia.
Revisa también:
Cuando Pavez estaba a punto de cerrar el acto con la fórmula protocolar “tómese razón”, otros ministros presentes advirtieron que faltaba una integrante del gabinete en la enumeración.
Faltó Educación
Se trataba precisamente de la titular de Educación, cuyo nombre no había sido incluido en la lectura inicial.
Tras un breve momento de silencio en el lugar, el subsecretario corrigió el error y procedió a mencionar a Arzola, completando así el juramento de las autoridades que conforman el gabinete del nuevo gobierno.
El episodio generó un instante de incomodidad en la ceremonia, aunque finalmente fue subsanado antes de finalizar el acto.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.