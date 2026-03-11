;

Traspié en juramento de gabinete del Presidente Kast: omiten inicialmente a ministra de Educación

Durante la lectura protocolar de las autoridades, el subsecretario del Interior no mencionó a María Paz Arzola, error que fue advertido por otros ministros antes del cierre del acto.

Martín Neut

Toma juramento a los ministros de su gabinete

Toma juramento a los ministros de su gabinete / Hans Scott

Un momento incómodo se vivió durante la ceremonia de toma de juramento del gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de que se omitiera inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

El episodio ocurrió mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, leía la nómina de autoridades que debían prestar juramento para integrar el nuevo gobierno.

Al avanzar en la lectura, el secretario de Estado no mencionó a Arzola, situación que pasó inadvertida por algunos instantes durante la ceremonia.

Revisa también:

ADN

Cuando Pavez estaba a punto de cerrar el acto con la fórmula protocolar “tómese razón”, otros ministros presentes advirtieron que faltaba una integrante del gabinete en la enumeración.

Faltó Educación

Se trataba precisamente de la titular de Educación, cuyo nombre no había sido incluido en la lectura inicial.

Tras un breve momento de silencio en el lugar, el subsecretario corrigió el error y procedió a mencionar a Arzola, completando así el juramento de las autoridades que conforman el gabinete del nuevo gobierno.

El episodio generó un instante de incomodidad en la ceremonia, aunque finalmente fue subsanado antes de finalizar el acto.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad