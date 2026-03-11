Traspié en juramento de gabinete del Presidente Kast: omiten inicialmente a ministra de Educación

Toma juramento a los ministros de su gabinete / Hans Scott

Un momento incómodo se vivió durante la ceremonia de toma de juramento del gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de que se omitiera inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

El episodio ocurrió mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, leía la nómina de autoridades que debían prestar juramento para integrar el nuevo gobierno.

Al avanzar en la lectura, el secretario de Estado no mencionó a Arzola, situación que pasó inadvertida por algunos instantes durante la ceremonia.

Cuando Pavez estaba a punto de cerrar el acto con la fórmula protocolar “tómese razón”, otros ministros presentes advirtieron que faltaba una integrante del gabinete en la enumeración.

Faltó Educación

Se trataba precisamente de la titular de Educación, cuyo nombre no había sido incluido en la lectura inicial.

Tras un breve momento de silencio en el lugar, el subsecretario corrigió el error y procedió a mencionar a Arzola, completando así el juramento de las autoridades que conforman el gabinete del nuevo gobierno.

El episodio generó un instante de incomodidad en la ceremonia, aunque finalmente fue subsanado antes de finalizar el acto.