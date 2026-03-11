;

Kast entrega sus primeras palabras como Presidente en Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa: “Ustedes son la esperanza de Chile”

El Mandatario destacó el rol de estudiantes, docentes y familias, subrayando que la educación será un eje central de su gobierno.

Martín Neut

Jose Antonio Kast - Liceo Augusto D’Halmar

Jose Antonio Kast - Liceo Augusto D’Halmar / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Presidente de la República, José Antonio Kast, inició su primera jornada en ejercicio tras el cambio de mando con una actividad en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, donde entregó sus primeras palabras como Mandatario, destacando a los estudiantes como protagonistas del futuro del país.

Acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, el jefe de Estado señaló que la elección del establecimiento —reconocido por su desempeño académico— buscó marcar desde el inicio de su gobierno la importancia de la educación.

Revisa también:

ADN

Ustedes son la esperanza de Chile, son el futuro de Chile”, afirmó ante la comunidad escolar.

Durante su intervención, Kast también resaltó el valor del trabajo cotidiano dentro de los colegios y del servicio a los demás.

“Quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud”

La persona que los recibe cada mañana con una sonrisa sirve (…) y ese trabajo a veces es más importante que el que puede realizar el Presidente de la República”, sostuvo.

El mandatario además agradeció el rol de profesores, directivos y apoderados en la formación de los estudiantes. “Quiero darle las gracias a los profesores y a los directores de Chile que se la juegan día a día por cada uno de sus alumnos”, expresó.

Finalmente, explicó que, pese a que durante la mañana se registró un hecho grave en materia de seguridad, decidió mantener el foco de su primera actividad en la educación. “Podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad (…) pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro y en la esperanza”, concluyó.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad