Kast entrega sus primeras palabras como Presidente en Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa: “Ustedes son la esperanza de Chile”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, inició su primera jornada en ejercicio tras el cambio de mando con una actividad en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, donde entregó sus primeras palabras como Mandatario, destacando a los estudiantes como protagonistas del futuro del país.

Acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, el jefe de Estado señaló que la elección del establecimiento —reconocido por su desempeño académico— buscó marcar desde el inicio de su gobierno la importancia de la educación.

“Ustedes son la esperanza de Chile, son el futuro de Chile”, afirmó ante la comunidad escolar.

Durante su intervención, Kast también resaltó el valor del trabajo cotidiano dentro de los colegios y del servicio a los demás.

“Quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud”

“La persona que los recibe cada mañana con una sonrisa sirve (…) y ese trabajo a veces es más importante que el que puede realizar el Presidente de la República”, sostuvo.

El mandatario además agradeció el rol de profesores, directivos y apoderados en la formación de los estudiantes. “Quiero darle las gracias a los profesores y a los directores de Chile que se la juegan día a día por cada uno de sus alumnos”, expresó.

Finalmente, explicó que, pese a que durante la mañana se registró un hecho grave en materia de seguridad, decidió mantener el foco de su primera actividad en la educación. “Podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad (…) pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro y en la esperanza”, concluyó.