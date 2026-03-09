El primer hombre de Kast ya está en La Moneda e insiste en el carácter de “emergencia” del nuevo Gobierno

Estamos ad portas de que se efectúe el cambio de mando presidencial en Chile, con la salida de Gabriel Boric Font y la llegada de José Antonio Kast al poder.

En medio de todos los preparativos logísticos, también se comenzó a dar los primeros pasos netamente políticos, con el primer cargo ya puesto en marcha antes del presidente electo.

Se trata de Máximo Pavez, el nuevo subsecretario del Interior que trabajará bajo el mandato de Kast y que asumió este lunes 9 de marzo.

En conversación con la prensa, valoró la jornada en la que “pudimos instalarnos en la Subsecretaría del Interior para poder contribuir a generar la instalación constitucional del futuro Gobierno”.

Asimismo, consignó que “nuestra principal tarea es asegurar, en condiciones de normalidad institucional, la continuidad del Poder Ejecutivo”.

Para eso, junto con la toma de posición, detalló que tuvo una serie de reuniones, entre ellas con la directora nacional del Senapred, “para mirar con cierto detalle todos los protocolos que hay de cara a la ceremonia de transmisión del mando del 11 de marzo”.

“Además, tuvimos una videoconferencia con todos los futuro delegados presidenciales regionales”, agregó, apelando a una organización logística para cuando Kast asuma el mando.

“Finalmente tuvimos una reunión con los futuros subsecretarios de Estado”, complementó, indicando que se establecieron lineamientos claves para la instalación de los nuevos cargos y comenzar a trabajar a partir del miércoles 11.

Por otra parte, Pavez enfatizó en el carácter de “emergencia” que desde el sector buscan darle al nuevo periodo de gobernanza.

Así, comienzan a “asumir las tareas en un contexto de Gobierno de Emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social”.

En la misma línea, el subsecretario reconoce que en materia de seguridad se pone foco en el tema fronterizo, siendo “una tarea prioritaria”, aunque adelanta que todos los pormenores e información concreta se entregará el 11 de marzo.