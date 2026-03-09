;

El primer hombre de Kast ya está en La Moneda e insiste en el carácter de “emergencia” del nuevo Gobierno

A pocas horas del cambio de mando, Maximo Pavez ya asumió la subsecretaría del Interior e incia el “desembarco” de la gestión Kast.

José Campillay

Francisco Gutierrez

El primer hombre de Kast ya está en La Moneda e insiste en el carácter de “emergencia” del nuevo Gobierno

Estamos ad portas de que se efectúe el cambio de mando presidencial en Chile, con la salida de Gabriel Boric Font y la llegada de José Antonio Kast al poder.

En medio de todos los preparativos logísticos, también se comenzó a dar los primeros pasos netamente políticos, con el primer cargo ya puesto en marcha antes del presidente electo.

Se trata de Máximo Pavez, el nuevo subsecretario del Interior que trabajará bajo el mandato de Kast y que asumió este lunes 9 de marzo.

En conversación con la prensa, valoró la jornada en la que “pudimos instalarnos en la Subsecretaría del Interior para poder contribuir a generar la instalación constitucional del futuro Gobierno”.

Revisa también:

ADN

Asimismo, consignó que “nuestra principal tarea es asegurar, en condiciones de normalidad institucional, la continuidad del Poder Ejecutivo”.

Para eso, junto con la toma de posición, detalló que tuvo una serie de reuniones, entre ellas con la directora nacional del Senapred, “para mirar con cierto detalle todos los protocolos que hay de cara a la ceremonia de transmisión del mando del 11 de marzo”.

“Además, tuvimos una videoconferencia con todos los futuro delegados presidenciales regionales”, agregó, apelando a una organización logística para cuando Kast asuma el mando.

“Finalmente tuvimos una reunión con los futuros subsecretarios de Estado”, complementó, indicando que se establecieron lineamientos claves para la instalación de los nuevos cargos y comenzar a trabajar a partir del miércoles 11.

Por otra parte, Pavez enfatizó en el carácter de “emergencia” que desde el sector buscan darle al nuevo periodo de gobernanza.

Así, comienzan a “asumir las tareas en un contexto de Gobierno de Emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social”.

En la misma línea, el subsecretario reconoce que en materia de seguridad se pone foco en el tema fronterizo, siendo “una tarea prioritaria”, aunque adelanta que todos los pormenores e información concreta se entregará el 11 de marzo.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad