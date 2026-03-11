VIDEOS. Festival de goles en París: PSG vence a Chelsea en un partidazo y toma ventaja en octavos de la Champions
El vigente campeón del torneo goleó al cuadro inglés en el Parque de los Príncipes.
Este miércoles, en el Estadio Parque de los Príncipes, París Saint-Germain cumplió su tarea como local y logró imponerse por 5-2 ante Chelsea en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26.
En un partidazo, el vigente campeón del torneo golpeó de entrada y abrió la cuenta rápidamente gracias al gol de Bradley Barcola (10′). Tras una gran jugada colectiva, el delantero francés controló el balón de pecho en el área rival y sacó un potente zurdazo al ángulo que dejó sin reacción al portero Filip Jörgensen.
Pese al golpe inicial, los “Blues” lograron reaccionar y emparejaron el marcador por medio de Malo Gusto (28′). El lateral del conjunto inglés recibió una gran asistencia de Enzo Fernández, ingresó al área sin marca y definió cruzado para establecer el 1-1.
Sobre el final de la primera mitad, PSG volvió a ponerse en ventaja mediante el tanto de Ousmane Dembélé (40′). El ganador del Balón de Oro lideró un contragolpe perfecto y, a pura velocidad y regates, puso el 2-1 para la alegría del equipo de Luis Enrique.
Pero las emociones no acabaron ahí. En la segunda fracción, Chelsea aprovechó una desatención defensiva de los galos y encontró nuevamente la igualdad en los pies de Enzo Fernández (57′), quien apareció en el área para empujar un centro de Pedro Neto y firmar el 2-2.
Con el marcador abierto, otro error terminaría marcando el destino del partido. A los 74′, Jörgensen falló en su intento de salir jugando y la pelota le quedó servida a Vitinha, quien definió con un espectacular globito para anotar el 3-2. El definitivo 5-2 lo sentenció Khvicha Kvaratskhelia (86′ y 90+7′) con un doblete en los minutos finales.
Ahora, la serie se decidirá en Londres. PSG deberá visitar a Chelsea el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile en Stamford Bridge, donde tiene la primera opción de quedarse con el boleto a los cuartos de final de la Champions League.
