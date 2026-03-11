Este miércoles, en el Estadio Parque de los Príncipes, París Saint-Germain cumplió su tarea como local y logró imponerse por 5-2 ante Chelsea en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26.

En un partidazo, el vigente campeón del torneo golpeó de entrada y abrió la cuenta rápidamente gracias al gol de Bradley Barcola (10′). Tras una gran jugada colectiva, el delantero francés controló el balón de pecho en el área rival y sacó un potente zurdazo al ángulo que dejó sin reacción al portero Filip Jörgensen.

Pese al golpe inicial, los “Blues” lograron reaccionar y emparejaron el marcador por medio de Malo Gusto (28′). El lateral del conjunto inglés recibió una gran asistencia de Enzo Fernández, ingresó al área sin marca y definió cruzado para establecer el 1-1.

Sobre el final de la primera mitad, PSG volvió a ponerse en ventaja mediante el tanto de Ousmane Dembélé (40′). El ganador del Balón de Oro lideró un contragolpe perfecto y, a pura velocidad y regates, puso el 2-1 para la alegría del equipo de Luis Enrique.

Pero las emociones no acabaron ahí. En la segunda fracción, Chelsea aprovechó una desatención defensiva de los galos y encontró nuevamente la igualdad en los pies de Enzo Fernández (57′), quien apareció en el área para empujar un centro de Pedro Neto y firmar el 2-2.

Con el marcador abierto, otro error terminaría marcando el destino del partido. A los 74′, Jörgensen falló en su intento de salir jugando y la pelota le quedó servida a Vitinha, quien definió con un espectacular globito para anotar el 3-2. El definitivo 5-2 lo sentenció Khvicha Kvaratskhelia (86′ y 90+7′) con un doblete en los minutos finales.

Ahora, la serie se decidirá en Londres. PSG deberá visitar a Chelsea el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile en Stamford Bridge, donde tiene la primera opción de quedarse con el boleto a los cuartos de final de la Champions League.