Alcalde Desbordes demanda al Estado para frenar traspaso de 43 colegios al SLEP Santiago Centro

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó una demanda contra el Estado y el SLEP Santiago Centro para revertir la cesión de 43 colegios municipales o recibir una millonaria indemnización.

La acción fue declarada admisible el martes 24 de febrero en el 13º Juzgado Civil de Santiago.

La controversia comenzó con la Escuela República de Haití, donde Desbordes acusó un traspaso “matonesco” y aseguró que el municipio no podía “perder el dominio de inmuebles que les han pertenecido por décadas”.

Ahora, el alcalde busca que se declare nula la transferencia de todos los recintos o se pague una compensación estimada entre $140 mil y $261 mil millones, según valor fiscal o comercial de los colegios.

“Ley expropiatoria de facto”

En la demanda, según La Tercera, se afirma que la Ley SLEP funciona como “una ley expropiatoria de facto”, porque priva a la municipalidad de su propiedad sin indemnización, vulnerando la Constitución.

Entre los recintos más valiosos, destacan el Instituto Nacional ($26,2 mil millones), Liceo Javiera Carrera ($8,8 mil millones) y el Liceo Industrial Eliodoro García Zegers ($8,7 mil millones).

Desbordes propuso un comodato a largo plazo como alternativa: “Es perfectamente posible traspasar el comodato a 30 años (…) pero no desprenderse del municipio de decenas de inmuebles que le pertenecen”.

Acusa prepotencia

Además, acusó que el SLEP ha actuado con prepotencia: “Intentando quedarse con un inmueble donde hace años no funciona un establecimiento educacional (…) estábamos pensando en un centro de salud familiar”.

Desde el SLEP Santiago Centro, sostienen que todo se ha realizado “conforme a la norma” y que están disponibles para colaborar con las instancias correspondientes.

Añadieron que su compromiso es “garantizar la continuidad del servicio educativo y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje” en los 43 establecimientos de la comuna.