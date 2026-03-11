;

La Roja Femenina confirma estadio para recibir a Argentina por Clasificatorias: así se jugará la triple fecha de abril

Las dirigidas por Luis Mena se verán las caras ante las trasandinas en Chile, para luego visitar a Colombia y a Uruguay.

Javier Catalán

FOTO:KRISTINA SAAVEDRA/AGENCIA UNO

FOTO:KRISTINA SAAVEDRA/AGENCIA UNO

Durante la primera semana de marzo, la selección chilena femenina estuvo en Paraguay disputando dos partidos amistosos ante el combinado local, donde se impuso en ambas ocasiones por la cuenta mínima.

En esta fecha FIFA femenina, Luis Mena, entrenador de La Roja, aprovechó la instancia para seguir preparando al equipo de cara a la triple jornada de la Liga de Naciones que se disputará en abril, cuya programación ya fue confirmada.

En primera instancia, el conjunto nacional recibirá el viernes 10 de abril, a las 20:00 horas, a Argentina. En ese duelo, las seleccionadas ejercerán su localía en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Más tarde, La Roja deberá viajar hasta Cali, donde enfrentará a Colombia el martes 14 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, a las 21:00 horas de Chile.

Tras aquello, la selección nacional femenina cerrará su travesía en Uruguay, donde se medirá ante las charrúas el sábado 18 de abril en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 17:00 horas.

Hasta el momento, con cuatro partidos disputados en estas nuevas Eliminatorias, Chile se encuentra en la tercera posición de la tabla con 7 puntos, en zona de clasificación al Mundial de Brasil 2027.

