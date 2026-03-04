;

VIDEO. La Roja Femenina vence a Paraguay en amistoso y ya piensa en la triple fecha de Clasificatorias: “Lo daremos todo”

Mary Valencia anotó el gol con el que Chile venció a la selección guaraní y, tras el partido, analizó los próximos desafíos que enfrentarán en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Javier Catalán

Foto: @laroja

Foto: @laroja

La selección chilena femenina enfrentó este miércoles a Paraguay en un partido amistoso que terminó con triunfo por la cuenta mínima para La Roja.

El tanto de la victoria para las dirigidas por Luis Mena fue obra de Mary Valencia, quien conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina para marcar el único gol del encuentro.

Tras finalizar el partido, la delantera de Colo Colo conversó con el área de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, donde valoró estos amistosos en tierras guaraníes a la espera de la próxima fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Todos sabemos que Paraguay siempre es un rival difícil. Nos costó un poco el primer tiempo, sobre todo aclimatarnos a la cancha y buscar los espacios. Adaptarnos fue difícil, pero en el segundo tiempo lo analizamos y pudimos hacer nuestro juego”, comenzó diciendo la artillera.

Estoy contenta. Tenía muchas ganas de marcar y poder aportar. Ahora vamos a analizar este partido, descansar y darlo todo también en el segundo encuentro”, aseguró sobre su conquista.

Sobre la próxima fecha de la Liga de Naciones, donde deberán enfrentar a Colombia, Argentina y Uruguay, señaló: “Va a ser difícil la triple fecha, pero como siempre Chile dará todo en cada partido. Vamos a ir duelo a duelo, analizando a los equipos y viendo cómo podemos romper esas líneas para poder atacar”, cerró Valencia.

