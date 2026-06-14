Cuba proyecta apagones que afectarán a más de la mitad del país durante este domingo / Getty Images

Santiago

Cuba enfrenta este domingo una nueva jornada marcada por los apagones, en medio de la persistente crisis energética que afecta al país. La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la disponibilidad de generación será insuficiente para cubrir la demanda prevista, lo que obligará a realizar desconexiones programadas en gran parte del territorio.

Según las proyecciones oficiales, durante el horario de mayor consumo la capacidad de generación alcanzará los 1.215 megavatios, mientras que la demanda podría llegar a los 3.100 megavatios. Esta diferencia generará un déficit estimado de 1.885 megavatios.

Ante este escenario, la empresa estatal calcula que la afectación efectiva podría alcanzar los 1.915 megavatios, equivalente a cerca del 62% del país durante los momentos más críticos de la jornada.

Los cortes programados se producen en un contexto de prolongadas dificultades para el sistema eléctrico cubano, que durante los últimos años ha enfrentado problemas asociados al deterioro de su infraestructura de generación, limitaciones en el suministro de combustible y frecuentes fallas técnicas.