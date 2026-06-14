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No ganaba hace dos años en la Fórmula 1 y hoy rompió su maldición: golpe en el GP de Barcelona

Lewis Hamilton se impuso en el circuito de Montmeló y consiguió su primer triunfo como piloto de Ferrari.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Kym Illman

Lewis Hamilton vuelve a celebrar en la Fórmula 1. Tras dos años sin victorias, el británico conquistó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y logró su primer triunfo como piloto de Ferrari.

El siete veces campeón mundial se impuso en el circuito de Montmeló con un tiempo de una hora, 32 minutos, 28 segundos y 105 milésimas, por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes, +19.561s) y Lando Norris (McLaren, +23.719s).

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Más tarde, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó cuarto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Por otro lado, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de pilotos y ganador de las últimas cinco carreras, tuvo que abandonar la carrera a falta de tres vueltas por un sorpresivo problema en su monoplaza cuando pasaba al segundo puesto.

Otros nueve corredores tampoco pudieron completar la carrera, entre los que destacan Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

En cuanto a los pilotos latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto puntuó para Alpine con el octavo puesto, mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) acabó undécimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta.

De esta manera, Hamilton elevó a 106 su récord histórico de victorias, siendo la séptima en la pista catalana. Su último triunfo había sido en julio de 2024, en el GP de Bélgica.

Con estos resultados, Antonelli sigue liderando el Mundial con 156 puntos, pero ahora con 41 de ventaja sobre ‘Sir Lewis’. La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Australia, el domingo 28 de junio a las 09:00 horas de Chile.

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