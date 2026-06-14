Criteria muestra deterioro a respaldo del Presidente Kast: 46% cree que el Gobierno va el camino “incorrecto” ante la “emergencia”

01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La más reciente edición de la encuesta Agenda Criteria mostró una baja en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien registró un 39% de respaldo ciudadano, un punto menos que en la medición anterior.

En paralelo, la desaprobación aumentó cinco puntos porcentuales, alcanzando un 52%, mientras que un 9% de los consultados señaló no tener una opinión definida. En la medición móvil de las últimas cuatro semanas, la aprobación del Mandatario se ubicó en 38%.

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El sondeo también evidenció un deterioro en la percepción sobre el manejo gubernamental de la situación de emergencia que enfrenta el país.

Un 46% de los encuestados considera que el Ejecutivo está tomando un rumbo incorrecto, cifra que aumentó seis puntos respecto de la medición previa. En contraste, quienes creen que la conducción ha sido correcta descendieron cuatro puntos, llegando al 36%, mientras que un 18% indicó no tener claridad sobre el tema.

En cuanto a la evolución histórica de la aprobación presidencial, Criteria consignó que Kast alcanzó un 50% de respaldo en marzo, pero desde entonces ha mostrado fluctuaciones que lo mantienen bajo el umbral del 40% durante gran parte de los últimos meses.

La encuesta también evaluó el nivel de conocimiento y valoración de los integrantes del gabinete. Entre los ministros con mayor crecimiento en conocimiento destaca el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien pasó de 30% a 56% de reconocimiento ciudadano en un mes. Además, el secretario de Estado lideró la evaluación positiva del gabinete con un 56% entre quienes lo conocen, superando a otras figuras del Ejecutivo.