¿Quién es Claudio Alvarado? El “negociador silencioso” que asume como nuevo ministro del Interior en el Gobierno de Kast

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando 2026 y José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República de Chile.

Este acto republicano, que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, viene acompañado con la llegada de los nuevos ministros de Estado que también asumen sus labores de forma oficial.

Uno de ellos es Claudio Alvarado (66), quien se desempeñará como ministro del Interior y asoma como uno de los rostros principales en el círculo del poder en La Moneda.

Se trata de alguien ya experimentado en el mundo político, principalmente con trayectoria parlamentaria, lo que es sin duda una señal fuerte de potenciar puntos claves de gobernanza.

Oriundo de Castro, Alvarado es Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y comenzó su historia en el servicio público en la Región de Los Lagos, donde fue designado (por orden del Gobierno de dictadura) alcalde de la comuna de Quemchi a los 25 años (1985-1986).

El gran salto ocurrió en 1993, cuando fue electo diputado por el antiguo distrito 58 (Chiloé y Palena). Permaneció por cuatro periodos consecutivos (1994-2010), tiempo en el que forjó una estrecha relación con el entonces también diputado José Antonio Kast.

Siendo una pieza firme dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fortaleció su posición al asumir como subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

En aquella oportunidad fue catalogado como un “negociador silencioso”, capaz de destrabar proyectos de ley complejos con la oposición.

Repitió el plato en el segundo mandato de Piñera, asumiendo como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre el 4 de noviembre de 2019 y el 4 de junio de 2020, aunque comenzando con roles más dinámicos en medio de la crisis social agudizada tras el Estallido Social.

Su rol en la era Kast

Alvarado llega al Ministerio del Interior no solo por su carné de militante (siendo el único ministro del comité político que pertenece formalmente a la UDI) sino por su rol estratégico en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Fue él quien encabezó los equipos de traspaso de mando y quien, según analistas, operó las negociaciones de última hora que permitieron a las fuerzas de derecha asegurar la testera de la Cámara de Diputados este mismo 11 de marzo.

Su principal desafío, además de la coordinación del gabinete y relación con el con el Congreso, será el cumplimiento de los ejes centrales del programa de Kast, utilizando su experiencia en el trato legislativo para sacar adelante las labores propuestas.