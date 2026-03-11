¿Quién es Iván Poduje?: El declarado ‘laguista’ que se alejó de la izquierda y hoy asume como ministro de Vivienda

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando 2026 y José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República de Chile.

Este acto republicano, que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, viene acompañado con la llegada de los nuevos ministros de Estado que también asumen sus labores de forma oficial.

Uno de ellas es Iván Poduje (58), quien se desempeñará como ministro de Vivienda, un rol protagónico en un área importante para el desarrollo del país.

Oriundo de Santiago, tras formarse en el Colegio Saint Gabriel’s, se trasladó hasta la Región de Valparaíso, donde se tituló como arquitecto en la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), para luego obtener un Magíster en Desarrollo Urbano en la UC.

Con una vasta experiencia, Poduje es el fundador de fundador de la consultora Atisba (2005), desde donde lideró proyectos como la Línea 6 del Metro y el diseño del Parque Fluvial Río Mapocho.

Además, algunos lo destacan por mantener un foco de trabajo relativamente social, trabajando bajo la idea de que la seguridad ciudadana comienza con la planificación urbana.

También fue docente en la Universidad Católica hasta 2020 y ha publicado libros sobre la crisis social, como Siete Kabezas y Chile Tomado.

Un giro político

Aunque hoy es pieza clave de la administración republicana, su historial en la política es variado. En 2016 formó parte del equipo programático de la precandidatura de Ricardo Lagos, a quien ha definido como su “expresidente favorito”.

Sin embargo, el Estallido Social de 2019 marcó un punto de inflexión, distanciándolo de la centroizquierda y acercándolo a posiciones de derecha.

Tras un fallido intento por la alcaldía de Viña del Mar en 2024 como independiente, Iván consolidó su perfil público como panelista del programa de debate Sin Filtros. Allí, su estilo confrontacional y directo lo convirtió en un rostro reconocible para la base electoral de Kast.

Polémicas y flancos abiertos

La llegada de Iván Poduje al Ministerio de Vivienda no está libre de tensiones. Su principal flanco es su estilo frontal/agresivo en redes sociales y televisión, donde ha mantenido ásperos cruces con parlamentarios de todos los sectores, lo que despierta dudas sobre su capacidad de negociación en el Congreso.

Además, ha enfrentado críticas por su rol como consultor privado y posibles conflictos de interés, acusaciones que él ha descartado tajantemente, argumentando que su conocimiento del sector privado es, precisamente, su mayor activo para agilizar la gestión pública.

Desde el círculo de la presidencia apuestan por su capacidad técnica para cumplir un plan agresivo de reconstrucción y reducción del déficit habitacional en sus primeros 90 días de gestión.