Aránguiz y Zaldivia, los nuevos pacientes de la clínica azul: la U tendrá siete bajas para visitar a Coquimbo

Como si fuera poco el lío que tiene la Universidad de Chile en la banca tras la destitución de Francisco Meneghini, las lesiones tampoco dejan en paz al plantel azul.

Si anteriormente en ADN te contábamos que Octavio Rivero tendrá que pasar por el quirófano y estará cerca de cuatro meses de baja por una lesión en la rodilla, ahora son otros dos titulares los que suman complicaciones físicas.

Se trata de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, quienes, según información de ADN Deportes, estarán varias semanas de baja producto de desgarros en el bíceps femoral.

El que peor suerte corrió de los dos es el “Príncipe”, ya que el volante podría estar entre cuatro y ocho semanas fuera de las canchas. La situación se agrava considerando que el bicampeón de América ha sido uno de los mejores jugadores del torneo chileno.

En el caso del defensor argentino-chileno, aún se desconocen los tiempos exactos de recuperación, aunque se estima que no volverá pronto.

Con estas ausencias, la Universidad de Chile contará con siete bajas para visitar a Coquimbo Unido el próximo sábado: Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas), Lucas Assadi (dos semanas más por esguince de tobillo alto), Octavio Rivero (operación por sinovitis), Juan Martín Lucero (desgarro isquiotibial), Matías Zaldivia y Charles Aránguiz (desgarro en el bíceps femoral derecho); además de Marcelo Díaz, suspendido.