;

Aránguiz y Zaldivia, los nuevos pacientes de la clínica azul: la U tendrá siete bajas para visitar a Coquimbo

La Universidad de Chile perderá a dos de sus grandes figuras durante varias semanas.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

Como si fuera poco el lío que tiene la Universidad de Chile en la banca tras la destitución de Francisco Meneghini, las lesiones tampoco dejan en paz al plantel azul.

Si anteriormente en ADN te contábamos que Octavio Rivero tendrá que pasar por el quirófano y estará cerca de cuatro meses de baja por una lesión en la rodilla, ahora son otros dos titulares los que suman complicaciones físicas.

Se trata de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, quienes, según información de ADN Deportes, estarán varias semanas de baja producto de desgarros en el bíceps femoral.

Revisa también:

ADN

El que peor suerte corrió de los dos es el “Príncipe”, ya que el volante podría estar entre cuatro y ocho semanas fuera de las canchas. La situación se agrava considerando que el bicampeón de América ha sido uno de los mejores jugadores del torneo chileno.

En el caso del defensor argentino-chileno, aún se desconocen los tiempos exactos de recuperación, aunque se estima que no volverá pronto.

Con estas ausencias, la Universidad de Chile contará con siete bajas para visitar a Coquimbo Unido el próximo sábado: Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas), Lucas Assadi (dos semanas más por esguince de tobillo alto), Octavio Rivero (operación por sinovitis), Juan Martín Lucero (desgarro isquiotibial), Matías Zaldivia y Charles Aránguiz (desgarro en el bíceps femoral derecho); además de Marcelo Díaz, suspendido.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad