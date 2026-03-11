;

México sufre sensible baja para el Mundial 2026 y un histórico se ilusiona con jugar la cita planetaria

El arquero mexicano Luis Ángel Malagón sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo, situación que le abre la puerta al veterano portero Guillermo Ochoa.

Damián Riquelme

La selección mexicana recibió una mala noticia a tres meses del inicio del Mundial 2026. Luis Ángel Malagón, arquero del Club América y del combinado azteca, sufrió una grave lesión este martes durante el partido contra Philadelphia Union por los octavos de final de la Concachampions.

El guardameta de 29 años sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantendrá alejado de las canchas por los próximos meses, por lo cual ya es un hecho que se perderá la Copa del Mundo.

Vuelve un histórico de México

Ante la baja de Luis Ángel Malagón, la cadena DAZN adelantó que el cuerpo técnico de México convocará al histórico Guillermo “Memo” Ochoa para la próxima fecha FIFA.

El veterano portero de 40 años, que actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre, regresará así a la selección mexicana después de 7 meses de ausencia.

Si finalmente llega a disputar la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa logrará un récord histórico al convertirse en el primer arquero en jugar seis Mundiales a nivel adulto. El “Memo” ya participó en las citas mundialistas de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

