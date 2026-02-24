;

VIDEOS. La mayor sorpresa de la Champions: Bodo Glimt vuelve a vencer al Inter y lo elimina con abultado marcador global

Los punteros de la Serie A no tuvieron nada que hacer ante la gran revelación del torneo europeo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marco Luzzani

El Inter de Milán tenía una misión bastante complicada por delante en la vuelta de los playoffs de la Champions League, pues debía remontar el 3-1 sufrido a manos del Bodo Glimt en Noruega.

Todo hacía indicar que los italianos se harían respetar en San Siro, pero poco pudieron hacer ante el sorprendente elenco noruego, que volvió a ganarles, esta vez por 2-1, y se metió en los octavos de final como la gran sorpresa del certamen.

Tras un primer tiempo bastante igualado en Milán, los punteros de la Serie A se iban quedando sin tiempo para anotar los dos goles que necesitaban para llevar la serie a los penales.

Todo aquello se desplomó cuando, ya en la segunda etapa, Manuel Akanji cometió un grosero error en salida y, tras una sensacional atajada de Yann Sommer, Jens Petter Hauge (58′) abrió la cuenta para el Bodo Glimt.

Minutos más tarde llegaría el golpe final para los “neroazzurri”, pues tras un centro desde la izquierda, Hakon Evjen (72′) controló de pierna zurda e inmediatamente sacó un derechazo cruzado para el 2-0.

El gol del orgullo para el Inter llegaría en los pies de Alessandro Bastoni (76′), quien, tras una serie de rebotes en el área, se anticipó a todos para descontar.

Ahora, en los octavos de final, el Bodo Glimt tendrá que enfrentar al Manchester City o al Sporting de Lisboa.

