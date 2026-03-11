A Palavecino le preguntan por su cruce con Montes en la UC y esto responde: “Se vio feo, pero...”

El fuerte cruce entre Clemente Montes y Matías Palavecino, por la disputa de un tiro libre durante los minutos finales de la derrota frente a O’Higgins de Rancagua, sigue dando que hablar en Universidad Católica.

Ayer el propio delantero dio sus explicaciones en conferencia y hoy fue el turno del exvolante de Coquimbo Unido, quien entregó su versión del encontrón con su compañero y le restó dramatismo a lo ocurrido en la Sexta Región.

“El pequeño incidente que tuvimos... en ese momento no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente”, declaró Palavecino en la rueda de prensa de este miércoles.

En esa línea, el mediocampista argentino reconoció que “se vio un poquito feo, pero no pasó nada. En la interna está todo bien, no hizo falta que tuviera que pedir disculpas. Los dos teníamos ganas de empatar el partido, así que no pasó nada".

Palavecino y el presente de la UC

Por otro lado, el volante fue autocrítico con el rendimiento del equipo: “Yo creo que algo a corregir que tenemos es tratar de golpear primero. Siempre arrancamos en desventaja, es una condición que nos está complicando. Todos los partidos son diferentes y el otro día estuvimos un poco imprecisos. Ahora debemos hacernos fuertes de local ante Everton".

Asimismo, reflexionó sobre su nivel y la pelea por la titularidad en el cuadro cruzado: “Hoy estoy jugando en una posición nueva. Es algo que no venía haciendo el año pasado. Donde el equipo me necesite voy a brindar lo mejor. La pelea es muy sana y jugará el que mejor esté. Dependiendo de lo que quiera el entrenador, ahí estamos disponibles”.

“Uno es muy autocrítico y tiene que dar mucho más, la gente lo espera también y uno eso lo sabe, así que con trabajo, con humildad, estoy convencido de que voy a encontrar mi mejor versión", sentenció.