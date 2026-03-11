;

A Palavecino le preguntan por su cruce con Montes en la UC y esto responde: “Se vio feo, pero...”

El volante argentino habló sobre el encontrón que tuvo con el delantero en la caída ante O’Higgins.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El fuerte cruce entre Clemente Montes y Matías Palavecino, por la disputa de un tiro libre durante los minutos finales de la derrota frente a O’Higgins de Rancagua, sigue dando que hablar en Universidad Católica.

Ayer el propio delantero dio sus explicaciones en conferencia y hoy fue el turno del exvolante de Coquimbo Unido, quien entregó su versión del encontrón con su compañero y le restó dramatismo a lo ocurrido en la Sexta Región.

Revisa también:

ADN

“El pequeño incidente que tuvimos... en ese momento no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente”, declaró Palavecino en la rueda de prensa de este miércoles.

En esa línea, el mediocampista argentino reconoció que “se vio un poquito feo, pero no pasó nada. En la interna está todo bien, no hizo falta que tuviera que pedir disculpas. Los dos teníamos ganas de empatar el partido, así que no pasó nada".

Palavecino y el presente de la UC

Por otro lado, el volante fue autocrítico con el rendimiento del equipo: “Yo creo que algo a corregir que tenemos es tratar de golpear primero. Siempre arrancamos en desventaja, es una condición que nos está complicando. Todos los partidos son diferentes y el otro día estuvimos un poco imprecisos. Ahora debemos hacernos fuertes de local ante Everton".

Asimismo, reflexionó sobre su nivel y la pelea por la titularidad en el cuadro cruzado: “Hoy estoy jugando en una posición nueva. Es algo que no venía haciendo el año pasado. Donde el equipo me necesite voy a brindar lo mejor. La pelea es muy sana y jugará el que mejor esté. Dependiendo de lo que quiera el entrenador, ahí estamos disponibles”.

“Uno es muy autocrítico y tiene que dar mucho más, la gente lo espera también y uno eso lo sabe, así que con trabajo, con humildad, estoy convencido de que voy a encontrar mi mejor versión", sentenció.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad