VIDEO. Cabezazo e insultos: Montes estalla contra Palavecino y provoca reacción inmediata en la UC

El delantero “cruzado” protagonizó un tenso momento durante el duelo ante O’Higgins. Tras el partido, desde el cuerpo técnico de la UC abordaron la situación.

Daniel Ramírez

TNT Sports

TNT Sports

Un tenso momento se vivió en el partido entre O’Higgins y Universidad Católica disputado anoche en Rancagua, a raíz de un incidente protagonizado por el jugador Clemente Montes en los minutos finales del compromiso.

La situación ocurrió en el tiempo de descuento, cuando el árbitro cobró un tiro libre peligroso a favor del elenco “cruzado”. Montes, quien había recibido la falta, se preparaba para ejecutar el lanzamiento, pero su compañero Matías Palavecino le quitó el balón para terminar pateando él mismo el tiro libre.

Este gesto provocó la ira de Montes, quien reaccionó de forma agresiva contra Palavecino: el delantero de la UC le dio un cabezazo a su compañero y además le dirigió fuertes insultos. El episodio llamó la atención porque no es habitual ver conflictos de ese tipo entre jugadores del mismo equipo.

La reacción del cuerpo técnico de la UC al encontrón entre Montes y Palavecino

Andrés San Martín, ayudante técnico de la UC, quien dirigió ante O’Higgins por la suspensión de Daniel Garnero, habló en conferencia de prensa después del partido y se refirió al tenso cruce que protagonizó Clementes Montes contra Matías Palavecino.

“Fue una discusión sin mayor importancia. Creo que todos entramos en un momento de nerviosismo, sobre todo en los últimos minutos, en donde buscamos empatar el partido. Es una situación de juego y nada más”, comentó San Martín, bajándole el perfil al episodio.

