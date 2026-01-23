Marcelo Lagos y los incendios forestales: “Nos están revelando que son el peligro más letal en Chile, porque...”

Al analizar la situación de los incendios forestales que han golpeado al país durante la última semana, el geógrafo Marcelo Lagos saca una conclusión clave. “Nos están revelando que son el peligro más letal en Chile, porque no hay normativa”, dice a ADN.cl.

“Somos un país donde, cuando hay un terremoto, el perro y el gato siguen durmiendo; pero en el incendio, estamos a poto pelao’”, profundiza el académico.

El recuento oficial de la autoridad habla de 21 víctimas fatales en las regiones del Biobío y Ñuble. Por ahora, también se contabilizan 20 mil personas damnificadas y más de 800 inmuebles totalmente consumidos por las llamas.

“El incendio está matando a mucha gente y no tenemos un rayado de cancha. Hemos fortalecido la capacidad de emergencia y respuesta: muchos aviones para apagar, voluntarios, CONAF, más recursos; pero eso es la cosmética, el tema es: ¿cómo evitamos que la leche se derrame?, ¿cómo nos anticipamos?“, cuestiona.

Lagos señala que la Ley de Incendios —en trámite desde 2023 y despachada esta semana por la Comisión de Hacienda tras la suma urgencia aplicada por el Ejecutivo— sería útil. La normativa busca regular la prevención de emergencias forestales, estableciendo un marco legal.

“La ley ayudaría, pero estás tocando los talones de la empresa privada. Porque, evidentemente, el privado va a tener que hacerse cargo de esa área; de que no pase el fuego o de que no haya combustible (biomasa) que pase al asentamiento humano. Y, para eso, tiene que haber recursos también”, explica.

“Cada año va a hacer más calor, cada año va a haber más incendios; y aunque tengamos 40 supertankers, todo se va a quemar”, advierte. “El incendio viene para quedarse”, añade.

“La gente tiene buenas conductas para vivir con los terremotos porque somos un país que por décadas nos hemos preparado. Hoy día son casi 100 años construyendo todo un aparato normativo (...) En cambio, se están disparando ahora último", puntualiza.

Existiría otro punto clave en eventos sísmicos o tsunamis: las conductas de autocuidado son más claras y las indicaciones fáciles de seguir. Los incendios, que pueden llegar a un nivel de comportamiento errático, dificultan todo eso.

“Te llega el sistema de alerta temprana de evacuación de Senapred al teléfono si estás allá, pero no te dice dónde; porque no hay dónde (...). No vas a encontrar ningún punto de encuentro seguro en caso de incendio, y eso te revela la complejidad del tema", sostiene Lagos.