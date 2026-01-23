;

Marcelo Lagos y los incendios forestales: “Nos están revelando que son el peligro más letal en Chile, porque...”

“El incendio está matando a mucha gente y no tenemos un rayado de cancha”, advierte el geógrafo en conversación con ADN.cl.

Javier Méndez

Marcelo Lagos y los incendios forestales: “Nos están revelando que son el peligro más letal en Chile, porque...”

Al analizar la situación de los incendios forestales que han golpeado al país durante la última semana, el geógrafo Marcelo Lagos saca una conclusión clave. “Nos están revelando que son el peligro más letal en Chile, porque no hay normativa”, dice a ADN.cl.

“Somos un país donde, cuando hay un terremoto, el perro y el gato siguen durmiendo; pero en el incendio, estamos a poto pelao’”, profundiza el académico.

El recuento oficial de la autoridad habla de 21 víctimas fatales en las regiones del Biobío y Ñuble. Por ahora, también se contabilizan 20 mil personas damnificadas y más de 800 inmuebles totalmente consumidos por las llamas.

El incendio está matando a mucha gente y no tenemos un rayado de cancha. Hemos fortalecido la capacidad de emergencia y respuesta: muchos aviones para apagar, voluntarios, CONAF, más recursos; pero eso es la cosmética, el tema es: ¿cómo evitamos que la leche se derrame?, ¿cómo nos anticipamos?“, cuestiona.

Revisa también:

ADN

Lagos señala que la Ley de Incendios —en trámite desde 2023 y despachada esta semana por la Comisión de Hacienda tras la suma urgencia aplicada por el Ejecutivo— sería útil. La normativa busca regular la prevención de emergencias forestales, estableciendo un marco legal.

“La ley ayudaría, pero estás tocando los talones de la empresa privada. Porque, evidentemente, el privado va a tener que hacerse cargo de esa área; de que no pase el fuego o de que no haya combustible (biomasa) que pase al asentamiento humano. Y, para eso, tiene que haber recursos también”, explica.

“Cada año va a hacer más calor, cada año va a haber más incendios; y aunque tengamos 40 supertankers, todo se va a quemar”, advierte. “El incendio viene para quedarse”, añade.

ADN

Dramaguy11

“La gente tiene buenas conductas para vivir con los terremotos porque somos un país que por décadas nos hemos preparado. Hoy día son casi 100 años construyendo todo un aparato normativo (...) En cambio, se están disparando ahora último", puntualiza.

Existiría otro punto clave en eventos sísmicos o tsunamis: las conductas de autocuidado son más claras y las indicaciones fáciles de seguir. Los incendios, que pueden llegar a un nivel de comportamiento errático, dificultan todo eso.

“Te llega el sistema de alerta temprana de evacuación de Senapred al teléfono si estás allá, pero no te dice dónde; porque no hay dónde (...). No vas a encontrar ningún punto de encuentro seguro en caso de incendio, y eso te revela la complejidad del tema", sostiene Lagos.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad