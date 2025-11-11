Este martes se estrenó el capítulo 11 de Tecnociencia, el Podcast, conducido por la periodista científica Andrea Obaid.

En esta entrega, titulada “¿Por qué nos hemos deshumanizado?”, el invitado fue Felipe Lecannelier, doctor en psicología y autor del libro Nuestra humanidad invisible, quien analizó cómo la sociedad moderna ha perdido la empatía y la capacidad de ver al otro como un ser humano.

“Nuestra manera cotidiana de vincularnos con los otros es siempre usándolos como medios para nuestros fines”, afirmó Lecannelier, quien sostuvo que la deshumanización se ha naturalizado en los espacios laborales, educativos y familiares.

“Todos somos casi siempre deshumanizados y deshumanizadores también”, agregó.

El especialista explicó que “el ser humano no está biológicamente preparado para convivir con millones de personas”, lo que ha generado un colapso social que nos lleva a instrumentalizar a los demás.

“Cada vez que tú usas a tu hijo (…) lo deshumanizas”

Uno de los ejemplos más preocupantes, dijo, ocurre en la crianza: “Cada vez que tú usas a tu hijo como una extensión de tus propias expectativas, lo deshumanizas”.

Lecannelier también vinculó la deshumanización con los altos índices de violencia y trauma infantil: “Cuarenta estudios muestran que el cien por ciento de las personas que cometen delincuencia vivieron historias que ni la peor película de Netflix podría retratar”.

El psicólogo advirtió que revertir esta crisis requerirá transformaciones profundas: “Para que el ser humano cambie, tienen que ocurrir cosas muy extremas que lo obliguen a decir: ‘esto no lo podemos seguir haciendo’”.

El capítulo completo está disponible en Spotify, YouTube y las redes sociales de Radio ADN.