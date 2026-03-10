;

Solo poseen un 3% de riesgo de terminar: esta es la diferencia de edad perfecta en las parejas, según la ciencia

Un estudio científico analizó a más de 3 mil personas casadas y separadas para llegar a una conclusión.

Sebastián Escares

En varias ocasiones, las parejas suelen tener cierta diferencia de edad. Si bien en algunos casos dicha disparidad es casi imperceptible, hay veces en que es bastante notoria.

Aunque esto no siempre suele representar un problema, la ciencia reveló que existe una diferencia de edad entre parejas que es denominada como la ideal, ya que tienen menos posibilidades de terminar.

Un estudio científico realizado por expertos de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos, reveló que a menor diferencia de edad en las parejas, hay más chances de que el vínculo amoroso sea más duradero.

¿Cuál es la diferencia de edad perfecta entre parejas?

Mediante la investigación, los científicos analizaron a más de 3 mil personas estadounidenses tanto casadas como divorciadas.

Allí determinaron que las parejas con 5 años o más de diferencia, tienen un 18% más de riesgo de separarse, en comparación a quienes tienen la misma edad.

En tanto, los investigadores llegaron a la conclusión de que aquellas parejas que tienen un año de edad de diferencia, solamente poseen un riesgo del 3% de terminar separados.

De tal forma, llegaron al veredicto de que la diferencia de edad perfecta entre parejas sería de solo un año.

Por otro lado, el terapeuta estadounidense TJ Walsh, en diálogo con Psycom, señaló que “los distintos niveles de energía, tanto más alto como bajos, las decisiones sobre si tener hijos o no y la mezcla de familias, pueden producir tensiones“.

“Además, una gran diferencia de edad puede crear problemas de dinero si un miembro de la pareja está más establecido que el otro”, agregó el especialista.

