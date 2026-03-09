¿Qué hacer si alguien se desmaya? Expertos explican cómo actuar en los primeros minutos
Reconocer los síntomas previos y aplicar medidas simples puede marcar la diferencia en la recuperación de una persona.
Los desmayos pueden ocurrir de forma repentina y generar preocupación en quienes presencian la situación. Sin embargo, especialistas advierten que actuar con calma y aplicar medidas simples puede marcar una gran diferencia.
Por lo anterior, profesionales de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile entregaron recomendaciones durante una capacitación dirigida al equipo del Programa Académico de Bachillerato.
Qué hacer inmediatamente ante un desmayo
La recomendación principal es acostar a la persona y elevar sus piernas. Esta acción ayuda a favorecer el retorno del flujo sanguíneo hacia el cerebro, algo clave cuando el desmayo se produce por una caída brusca de la presión arterial.
También se aconseja despejar el espacio, aflojar la ropa si está ajustada y observar su respiración y pulso mientras la persona recupera la conciencia.
Según los especialistas, existen algunos síntomas que suelen aparecer antes del episodio y que pueden servir como advertencia:
- palidez
- sudoración fría
- mareos
- visión de “puntos” o borrosa
- labios pálidos o resecos
Si estas señales aparecen, es recomendable sentar o acostar a la persona antes de que se produzca la pérdida de conciencia, para evitar caídas o golpes.
Cuándo llamar a emergencias
No todos los desmayos requieren asistencia médica urgente, pero sí existen situaciones en las que es necesario contactar al Servicio de Atención Médica de Urgencia al 131.
Entre las señales de alarma se encuentran:
- la persona no recupera la conciencia en cerca de un minuto
- hay un golpe fuerte en la cabeza
- la respiración es irregular
- no se detecta pulso
En esos casos, la recomendación es pedir ayuda de inmediato y seguir las instrucciones del personal de emergencia.
