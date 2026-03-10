;

Sin contratos ni mensualidades: anuncian la apertura de gimnasio en Chile con novedoso modo de funcionamiento

Según detallaron los líderes del proyecto tampoco habrá que pagar matrículas para acceder al recinto.

Un novedoso gimnasio en el que no se deben pagar mensualidades ni firmar contratos está próximamente a abrir su primera sucursal en Chile.

Se trata de Neo Plex, recinto en el que el modelo de negocios es pagar solamente por lo que se utiliza, según han explicado los líderes del proyecto.

El Grupo Wellness es el que se encuentra detrás del novedoso gimnasio, quienes prometen precios que variarán dependiendo de la hora y el día en el que se acuda al recinto.

¿Cómo funcionará Neo Plex y cuánto costará?

Solamente se pagará una tarifa cada vez que se ingrese al gimnasio, sin ningún tipo de compromiso o contrato de permanencia, según informó Meganoticias.

Los precios van a variar dependiendo de la fecha y la hora en la que se acuda al recinto. En ese sentido, los “precios referenciales irán desde los 2 mil hasta los 6 mil pesos, aproximadamente”, detallaron.

“El compromiso es que solo se pagará lo que se usa y que nunca estará sobrepasada su capacidad, ya que cuando se llegue al límite establecido no se venderán más ingresos. Y, gracias a esto, no habrá grandes pérdidas de tiempo esperando poder usar una máquina, como suele ocurrir en muchos gimnasios”, señaló Felipe Apablaza, CEO y fundador del Grupo Wellness.

Al momento de ingresar al gimnasio, los usuarios deben tener descargada la aplicación gratuita “Neo Plex”, la cual está disponible en Google Play y App Store. En la plataforma, hay que registrarse, pagar la tarifa correspondiente al momento en que se acuda al servicio y obtener el código QR, el cual debe presentarse para acceder.

Si bien aún no se confirma dónde será la primera sede de Neo Plex, en sus redes sociales han hecho alusión a que sería en la comuna de La Florida, en la región Metropolitana. En tanto, su apertura sería durante este mes de marzo.

