Til Til y Colina estrenan 40 buses eléctricos: conectarán con el Metro y el Terminal San Borja desde el jueves

Este jueves comenzarán a operar 40 nuevos buses eléctricos en el eje Til Til–Huertos Familiares–Colina, una incorporación que busca mejorar la conectividad de la zona norte de la Región Metropolitana con el sistema de transporte público de Santiago.

La flota permitirá que más de 200 mil habitantes accedan a recorridos más integrados y con conexión directa a puntos clave como el Metro Los Libertadores (Línea 3) y el Terminal San Borja en Estación Central.

El proyecto, según el comunicado, es impulsado por Grupo Cabal, Mobility Colina y la Dirección de Transporte Público Regional (DTPR), con buses eléctricos Zhong Tong de 12,6 metros tipo Pullman. El objetivo es fortalecer la integración Bus–Metro y dar una alternativa de traslado más rápida y sustentable para usuarios de comunas con alta dependencia del transporte interurbano.

Más tecnología, menos emisiones: cómo son los nuevos buses y qué cambia para los usuarios

La nueva flota incorpora equipamiento orientado a comodidad y seguridad: 48 butacas reclinables, aire acondicionado, iluminación LED, puertos USB, WiFi a bordo, cámaras, pantalla informativa y sensores de proximidad para detección de puntos ciegos, incluyendo peatones y ciclistas.

En lo ambiental, la apuesta es clara. Al ser 100% eléctricos, se espera una baja de emisiones locales y del ruido, especialmente relevante para tramos urbanos y rurales. En esa línea, el gerente comercial de Grupo Cabal, Jorge Fernández, destacó: “Este proyecto no solo cambia la vida de más de 200 mil habitantes, sino que marca un avance concreto en nuestro compromiso con una movilidad más justa y limpia”.

El comunicado enmarca este hito en una expansión mayor de electromovilidad en el país. Durante 2025 arribaron 895 buses eléctricos para operar en la Región Metropolitana, beneficiando a cerca de 3,5 millones de personas en 32 comunas, además de proyectos en ciudades como Arica, Antofagasta, Rancagua y Concepción.

Para la economía de bolsillo, la clave es la conectividad: menos trasbordos, tiempos más previsibles y acceso directo al Metro puede traducirse en ahorro de tiempo y costos de viaje, especialmente para quienes se desplazan diariamente hacia Santiago.