Estos son los gimnasios con más reclamos en Chile durante 2025, según el Sernac / ShotShare

No es extraño que en esta época del año, tras las Fiestas Patrias y a poco de las vacaciones de verano, muchas personas decidan ponerse en forma y contratar los servicios de un gimnasio.

En ese contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó una serie de recomendaciones para orientar a quienes buscan un lugar. Esto, luego de que los reclamos de usuarios aumentaran en comparación con el año pasado.

Según el organismo, durante 2025 se han recibido cerca de 3.570 quejas, lo que representa un incremento del 21% frente al mismo período de 2024, cuando se registraron 2.941.

Los inconvenientes contractuales encabezan la lista, principalmente por dificultades para poner término a los contratos o por incumplimientos en las condiciones pactadas. En algunos casos, los usuarios denuncian que no se respetan las promociones u ofertas.

Desde el Servicio entregaron a ADN.cl una lista con los nombres que encabezan la lista. Se trata de datos que se basan en volumen y no consideran la participación de las marcas en el mercado.

Revisa los detalles a continuación.

Los gimnasios con más reclamos en Chile durante lo que va de 2025

Gimnasio Nuevo Amanecer SPA – 720 reclamos

– 720 reclamos Gimnasios Energy Fitness – 715

– 715 Smart Fit (Latamfit Chile SPA) – 511

(Latamfit Chile SPA) – 511 Gimnasios Upgrade – 464

Smartfit NCL – 238

Sportlife Chicureo-La Dehesa-Puente Nuevo-San – 105

Andes Fit – 103

Open Sports – 79

Line-Hit SPA – 62

Gimnasios Mas Fitness SPA – 34

Wfitness – 30

Otros – 509

Del total de los reclamos recibidos este año, un 42% no fueron acogidos por las empresas; un 40% fueron acogidos en forma favorable; y un 11,5% no fueron respondidos.

Los problemas también han escalado. entre el año pasado y lo que va de este, el Sernac ha presentado 17 denuncias ante los tribunales de justicia en contra de gimnasios por diferentes problemas, entre ellos, incumplimientos contractuales, seguridad en el consumo y falta de información.

Recomendaciones al contratar un GYM

Acorde al Sernac, al contratar un gimnasio, los consumidores deben recibir información clara sobre las condiciones del servicio y contar con atención de calidad a cargo de personal capacitado. Además, las condiciones pactadas en el contrato deben cumplirse sin excepción.

Cualquier aviso o cláusula que exima al gimnasio de responsabilidad por daños, accidentes o robos carece de validez legal, ya que el establecimiento tiene la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de sus clientes.

“El consumidor debe fijarse muy bien en la infraestructura básica, como el estado de los camarines y de los servicios higiénicos”, se explicó.