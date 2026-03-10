;

Así se selló la salida de “Paqui” Meneghini de la U: el gesto clave del DT que facilitó su adiós

El técnico argentino dejó la banca azul tras apenas siete partidos.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Luego de varias semanas de dudas y cuestionamientos, Francisco Meneghini dejó este martes su cargo como entrenador de Universidad de Chile, un día después del empate 1-1 ante Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Aunque inicialmente trascendió que el DT argentino había presentado su renuncia, con el correr de las horas se confirmó que la salida del estratega se gestó desde la directiva de los azules.

La decisión comenzó a tomar forma durante la tarde de este martes, en una reunión telemática de emergencia convocada por el directorio de Azul Azul. Según supo ADN Deportes, fue en esa instancia donde la dirigencia de la U resolvió poner fin al proceso de “Paqui”.

Posteriormente, Meneghini fue citado a una conversación en la que se le expusieron los argumentos de la directiva para dar por terminado su ciclo. Ante ese escenario, el DT aceptó la determinación y mostró disposición para activar su cláusula de salida, en un gesto que facilitó el acuerdo entre ambas partes y permitió cerrar sin trabas su etapa en el CDA.

De esa manera, Azul Azul ejecutó la cláusula que permitía interrumpir el vínculo con el adiestrador, previo pago de tres meses de sueldo. El empate frente a Universidad de Concepción terminó siendo determinante para que la dirigencia alcanzara un consenso en torno a su salida.

Así las cosas, Meneghini dejó la banca de la U tras apenas siete partidos, donde solo logró el 33,3 por ciento de los puntos, con un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. Su única victoria fue el 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, aunque no alcanzó para sostener su proceso.

