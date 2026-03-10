Cae un nuevo entrenador en la Liga de Primera: el empate que terminó con dos técnicos fuera de su cargo

Si durante la tarde de este martes la noticia era que Francisco Meneghini no seguiría como entrenador de Universidad de Chile tras empatar ante la Universidad de Concepción, ahora es su colega quien sigue sus pasos.

Según información del periodista César Merlo, Juan Cruz Real no continuará como entrenador del “Campanil”, tras apenas seis fechas en la Liga de Primera.

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, el director técnico habría presentado su renuncia por temas personales, por lo que ahora los “foreros” deberán buscar un nuevo DT para lo que resta del torneo.

En las seis jornadas que alcanzó a dirigir, Real sumó ocho puntos, con dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Con las salidas de Francisco Meneghini y Juan Cruz Real este martes, ya son tres los entrenadores que han dejado su cargo en la Liga de Primera. Ambos se suman a Javier Torrente, quien fue despedido de Everton.