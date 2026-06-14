Desde Ibai Llanos a Davo Xeneize: streamers del mundo reaccionan a muerte de Gaspi
La noticia ha golpeado al mundo del streaming.
La muerte del streamer argentino Gaspi ha causado una ola de reacciones en redes sociales. Durante las últimas horas, reconocidos creadores de contenido de distintos países compartieron un mensaje de despedida.
Entre las reacciones destacaron las de Ibai Llanos, Coscu, TheGrefg, Rubius, El Xokas, Jordi Wild, DjMaRiiO, Davo Xeneize y La Agusneta, además de las emotivas palabras que compartió La Cobra al enterarse de la noticia.
“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces”, escribió Ibai, en uno de los mensajes que más repercusión generó tras conocerse el fallecimiento.
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