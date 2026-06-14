Desde Ibai Llanos a Davo Xeneize: streamers del mundo reaccionan a muerte de Gaspi

La muerte del streamer argentino Gaspi ha causado una ola de reacciones en redes sociales. Durante las últimas horas, reconocidos creadores de contenido de distintos países compartieron un mensaje de despedida.

Entre las reacciones destacaron las de Ibai Llanos, Coscu, TheGrefg, Rubius, El Xokas, Jordi Wild, DjMaRiiO, Davo Xeneize y La Agusneta, además de las emotivas palabras que compartió La Cobra al enterarse de la noticia.

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces”, escribió Ibai, en uno de los mensajes que más repercusión generó tras conocerse el fallecimiento.

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

"La Cobra":

Por sus palabras al enterarse en vivo del fallecimiento de Gaspi. "Fue una gran persona, un gran ser humano". pic.twitter.com/QCgEWbp69d — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho. — Grefg =) (@TheGrefg) June 14, 2026

23 años, es que no te lo puedes ni creer ... muy duro. — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) June 14, 2026

Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces. — Jordi Wild (@JordiWild) June 14, 2026

Que tristeza lo de Gaspi. Que en paz descanse. La vida va y viene, disfrutemos cada momento que tenemos. Siempre. — La Agusneta (@Lagusneta) June 14, 2026

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

la historia que acaba de subir juli savioli la ex de gaspi 😭 pic.twitter.com/wUNOeJ6x2J — valen reales (@valen_reales) June 14, 2026