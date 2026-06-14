La muerte del influencer y creador de contenido Gaspi ha generado una profunda conmoción entre seguidores, amigos y figuras del mundo digital.

Uno de los momentos que más impacto provocó en redes sociales fue la reacción en vivo del streamer argentino La Cobra, quien se enteró de la noticia mientras realizaba una transmisión relacionada con el Mundial de 2026.

El hecho ocurrió mientras el creador de contenido reaccionaba al partido entre Alemania y Curazao. En medio del directo, La Cobra leyó mensajes de los espectadores que hacían referencia al fallecimiento de Gaspi y, visiblemente sorprendido, intentó confirmar la información. Su reacción quedó registrada en video y rápidamente comenzó a viralizarse en distintas plataformas.

El emotivo mensaje que La Cobra dedicó a Gaspi

Tras conocerse la noticia, La Cobra utilizó su cuenta de X para despedir públicamente al influencer, recordando los momentos que compartieron y destacando los cambios que había experimentado durante los últimos años.

En su publicación, el streamer escribió: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida”.

Además, destacó las cualidades humanas del creador de contenido y el impacto que tuvo en quienes lo conocieron. “Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado”, expresó.

La despedida concluyó con un mensaje cargado de emoción: “No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.

La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y mensajes de apoyo, reflejando el impacto que la noticia ha tenido en la comunidad de creadores de contenido de habla hispana. Mientras tanto, seguidores de Gaspi continúan compartiendo recuerdos y mensajes de despedida en redes sociales.