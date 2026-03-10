Santiago en 100 Palabras celebra sus 25 años con tralleres online encabezados por reconocidas autoras: así te puedes inscribir

El emblemático concurso Santiago en 100 Palabras se prepara para una nueva edición, aunque esta vez será muy especial debido a que se celebrarán sus 25 años.

Para la ocasión, además de los cuentos breves, se elaboró una programación especial que incluye un ciclo de talleres online gratuitos junto a destacadas autoras nacionales e internacionales.

La iniciativa busca abrir espacios de encuentro y reflexión en torno a la escritura contemporánea, el centro de esta congregación de amantes de la literatura.

El ciclo comenzará el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas con la reconocida escritora y crítica de arte argentina María Gainza, quien ofrecerá la charla 'Negro sobre blanco: cómo se escribe sobre arte‘.

El taller propone una inmersión en los cruces entre la crítica, la narrativa y la experiencia estética, explorando lo que queda fuera de la escritura tradicional sobre arte.

“¿Cómo describir lo que ves mientras incide en ello la suma de tus pasiones y tus ideas?”, reflexiona la autora.

Para el miércoles 18 de marzo, a las 19:00 horas, será el turno de la escritora nacional e investigadora de artes Ariel Richards, quien compartirá su proceso creativo en una conversación centrada en las conexiones entre escritura, investigación y experiencia personal.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas a todo público, con inscripción previa a través de los formularios disponibles en el sitio web y redes sociales de Santiago en 100 Palabras.

La programación continuará en abril con la participación de la destacada autora estadounidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, y de la escritora chilena Alia Trabucco Zerán, ganadora del Premio Femina 2024 por su novela Limpia.

Además de estas actividades, el concurso mantiene abierta su convocatoria anual hasta el 30 de abril, invitando a todas las personas a enviar hasta cinco cuentos breves directamente a la página oficial.