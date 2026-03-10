;

Santiago en 100 Palabras celebra sus 25 años con tralleres online encabezados por reconocidas autoras: así te puedes inscribir

Además, el tradicional concurso mantiene abierta su convocatoria anual hasta el 30 de abril.

José Campillay

Santiago en 100 Palabras celebra sus 25 años con tralleres online encabezados por reconocidas autoras: así te puedes inscribir

El emblemático concurso Santiago en 100 Palabras se prepara para una nueva edición, aunque esta vez será muy especial debido a que se celebrarán sus 25 años.

Para la ocasión, además de los cuentos breves, se elaboró una programación especial que incluye un ciclo de talleres online gratuitos junto a destacadas autoras nacionales e internacionales.

La iniciativa busca abrir espacios de encuentro y reflexión en torno a la escritura contemporánea, el centro de esta congregación de amantes de la literatura.

El ciclo comenzará el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas con la reconocida escritora y crítica de arte argentina María Gainza, quien ofrecerá la charla 'Negro sobre blanco: cómo se escribe sobre arte‘.

Revisa también:

ADN

El taller propone una inmersión en los cruces entre la crítica, la narrativa y la experiencia estética, explorando lo que queda fuera de la escritura tradicional sobre arte.

“¿Cómo describir lo que ves mientras incide en ello la suma de tus pasiones y tus ideas?”, reflexiona la autora.

Para el miércoles 18 de marzo, a las 19:00 horas, será el turno de la escritora nacional e investigadora de artes Ariel Richards, quien compartirá su proceso creativo en una conversación centrada en las conexiones entre escritura, investigación y experiencia personal.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas a todo público, con inscripción previa a través de los formularios disponibles en el sitio web y redes sociales de Santiago en 100 Palabras.

La programación continuará en abril con la participación de la destacada autora estadounidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, y de la escritora chilena Alia Trabucco Zerán, ganadora del Premio Femina 2024 por su novela Limpia.

Además de estas actividades, el concurso mantiene abierta su convocatoria anual hasta el 30 de abril, invitando a todas las personas a enviar hasta cinco cuentos breves directamente a la página oficial.

ADN

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad