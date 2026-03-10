Metro extenderá su horario por el Lollapalooza Chile 2026: Revisa las estaciones que estarán abiertas y su funcionamiento
El esperado evento regresará al Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo.
Ya comienzan a alistarse los últimos detalles para el Lollapalooza Chile 2026 que promete volver con todo al Parque O’Higgins y entregar una fiesta inolvidable.
Con todas sus entradas oficiales ya agotadas, se espera una gran congregación de público para los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
De cara la gran convocatoria, y considerando las horas de cierre del evento, las autoridades regionales y encargados del transporte público anunciaron un plan especial de funcionamiento.
A raíz de esto, el Metro de Santiago compartió información detallada de cómo funcionará el tren subterráneo durante el fin de semana.
Lo primero a tener en cuenta es que ampliarán su horario hasta las 02:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo se extenderá hasta las 01:00 hrs. en algunas estaciones específicas con foco en diversas combinaciones.
Hay que recordar que los shows tienen un término estimado pasado las 23:00 horas, cercano a las 00:00 y 01:00, por lo que va más allá del horario de cierre normal del Metro.
A continuación, revisa el detalle de las estaciones abiertas y su funcionamiento:
Estaciones de ingreso durante los 3 días
- Toesca (L2)
- Parque O’Higgins (L2)
- Rondizzoni (L2)
Estaciones de salida | viernes y sábado
- Los Héroes (L1)
- Baquedano (L1)
- Los Leones (L1 y L6)
- Escuela Militar (L1)
- Los Dominicos (L1)
- Cerrillos (L6)
- Franklin (L6)
- Ñuble (L6)
- Ñuñoa (L6)
- Inés de Suárez (L6)
Estaciones de salida | domingo 15
- Los Héroes (L1)
- Baquedano (L1)
- Los Leones (L1 y L6)
- Escuela Militar (L1)
- Los Dominicos (L1)
- Plaza Quilicura (L3)
- Cardenal Caro (L3)
- Plaza Chacabuco (L3)
- Universidad de Chile (L3)
- Ñuñoa (L3 y L6)
- Plaza Egaña (L3)
- Baquedano (L5)
- Ñuble (L5 y L6)
- Carlos Valdovinos (L5)
- Pedrero (L5)
- Bellavista de La Florida (L5)
- Vicente Valdés (L5)
- Cerrillos (L6)
- Franklin (L6)
- Estadio Nacional (L6)
- Inés de Suárez (L6)
Combinaciones | viernes y sábado
- Los Héroes (L1 – L2)
- Los Leones (L1 – L6)
- Franklin (L2 – L6)
Combinaciones | domingo
- Los Héroes (L1 – L2)
- Los Leones (L1 – L6)
- Franklin (L2 – L6)
- Ñuñoa (L3 – L6)
- Ñuble (L5 – L6)
