Metro extenderá su horario por el Lollapalooza Chile 2026: Revisa las estaciones que estarán abiertas y su funcionamiento

El esperado evento regresará al Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo.

José Campillay

Ya comienzan a alistarse los últimos detalles para el Lollapalooza Chile 2026 que promete volver con todo al Parque O’Higgins y entregar una fiesta inolvidable.

Con todas sus entradas oficiales ya agotadas, se espera una gran congregación de público para los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

De cara la gran convocatoria, y considerando las horas de cierre del evento, las autoridades regionales y encargados del transporte público anunciaron un plan especial de funcionamiento.

A raíz de esto, el Metro de Santiago compartió información detallada de cómo funcionará el tren subterráneo durante el fin de semana.

Lo primero a tener en cuenta es que ampliarán su horario hasta las 02:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo se extenderá hasta las 01:00 hrs. en algunas estaciones específicas con foco en diversas combinaciones.

Hay que recordar que los shows tienen un término estimado pasado las 23:00 horas, cercano a las 00:00 y 01:00, por lo que va más allá del horario de cierre normal del Metro.

A continuación, revisa el detalle de las estaciones abiertas y su funcionamiento:

Estaciones de ingreso durante los 3 días

  • Toesca (L2)
  • Parque O’Higgins (L2)
  • Rondizzoni (L2)

Estaciones de salida | viernes y sábado

  • Los Héroes (L1)
  • Baquedano (L1)
  • Los Leones (L1 y L6)
  • Escuela Militar (L1)
  • Los Dominicos (L1)
  • Cerrillos (L6)
  • Franklin (L6)
  • Ñuble (L6)
  • Ñuñoa (L6)
  • Inés de Suárez (L6)

Estaciones de salida | domingo 15

  • Los Héroes (L1)
  • Baquedano (L1)
  • Los Leones (L1 y L6)
  • Escuela Militar (L1)
  • Los Dominicos (L1)
  • Plaza Quilicura (L3)
  • Cardenal Caro (L3)
  • Plaza Chacabuco (L3)
  • Universidad de Chile (L3)
  • Ñuñoa (L3 y L6)
  • Plaza Egaña (L3)
  • Baquedano (L5)
  • Ñuble (L5 y L6)
  • Carlos Valdovinos (L5)
  • Pedrero (L5)
  • Bellavista de La Florida (L5)
  • Vicente Valdés (L5)
  • Cerrillos (L6)
  • Franklin (L6)
  • Estadio Nacional (L6)
  • Inés de Suárez (L6)

Combinaciones | viernes y sábado

  • Los Héroes (L1 – L2)
  • Los Leones (L1 – L6)
  • Franklin (L2 – L6)

Combinaciones | domingo

  • Los Héroes (L1 – L2)
  • Los Leones (L1 – L6)
  • Franklin (L2 – L6)
  • Ñuñoa (L3 – L6)
  • Ñuble (L5 – L6)

