Santiago en 100 Palabras cumple 25 años: el concurso literario celebrará con más de 300 actividades en 2026

El emblemático concurso de cuentos breves, Santiago en 100 Palabras, se prepara para una celebración especial. Y es que por primera vez tendrá festejos durante todo un año. Esto, porque 2026 se conmemorará su 25º aniversario.

Bajo el lema “Una ciudad con cuento”, el certamen presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio reafirman su compromiso con la creación literaria y el fomento de la lectura, marcando un hito en la escena cultural chilena.

Con un recorrido por el histórico Club de la Unión se dio a conocer la programación conmemorativa, que reunirá más de 300 actividades gratuitas en distintos espacios de Santiago.

Talleres, ferias del libro, charlas magistrales y una masiva distribución de libros serán parte de las celebraciones que buscan acercar la literatura a miles de personas de todas las edades.

Entre los nombres más destacados de la programación figuran la escritora norteamericana Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, y la autora, actriz y dramaturga argentina Camila Sosa Villada, quien ofrecerá en abril de 2026 una charla magistral presencial sobre procesos creativos.

Además, se realizará un ciclo de charlas online con autores como la argentina María Gainza y los chilenos Alia Trabucco y Roberto Merino.

“Cumplir 25 años de Santiago en 100 Palabras es celebrar miles de voces y más de un millón de historias, y una comunidad que ha hecho de la ciudad su espacio de expresión”, expresó Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

Por su parte, Ximena Ossa, Head de Asuntos Corporativos de BHP, destacó: “En este cuarto de siglo, hemos sido testigos de cómo 100 Palabras pueden capturar la esencia de lo cotidiano, unir comunidades y revelar talentos extraordinarios. Estamos felices en Escondida | BHP de dar una nueva bienvenida a los narradores que ya suman más de un millón en estos 25 años”.

Ampliar

Jurado histórico para una ciudad que respira literatura

La programación del aniversario incluirá un jurado de primer nivel integrado por los autores chilenos Roberto Merino, Álvaro Bisama, Carmen García Palma y Alejandra Costamagna, quienes escogerán los relatos ganadores entre miles de participantes.

La gran ceremonia de premiación se realizará en julio de 2026 en el Teatro Municipal de Santiago, donde se reconocerán los 12 cuentos ganadores de la XXV edición del concurso.

Durante el año también se impartirán más de 200 talleres de escritura creativa en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, y se celebrará la IV Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Cerro San Cristóbal.

Además, la campaña ‘25 años, 25 lugares donde encontrar el libro de Santiago en 100 Palabras’ distribuirá miles de ejemplares gratuitos con los mejores cuentos de la edición anterior en distintos puntos de la ciudad.

Tradición que crece

El lanzamiento oficial de la convocatoria para la edición XXV de Santiago en 100 Palabras tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025 en la Plaza de Armas. El concurso estará abierto hasta el 30 de abril de 2026.

A lo largo de 25 años, Santiago en 100 Palabras ha recibido más de un millón de relatos, ha publicado a miles de autores y distribuido millones de libros de bolsillo, consolidándose como la iniciativa literaria más importante de Chile y Latinoamérica.

Desde Santiago ha extendido su alcance a otras ciudades del país y el mundo, convirtiéndose en una verdadera tradición que invita a observar, imaginar y escribir la ciudad.