Yoshi se acerca a los cines: comienza la preventa de ‘Super Mario Galaxy’ y se anuncia la línea de productos coleccionables

En un día muy especial por la celebración mundial del 'Mar10 Day‘, se anunció una gran noticia para todos los fanáticos del fontanero más famoso de los videojuegos y que esperan con ansias su próxima película.

Y es que Cinépolis confirmó el inicio de la preventa para Super Mario Galaxy: La Película y el lanzamiento de una línea especial de artículos promocionales inspirados en el título de Nintendo.

Hay que recordar que el filme tiene agendado su estreno para el próximo miércoles 1 de abril y estará disponible en formatos 2D, 3D, IMAX, 4DX y sala JUNIOR, garantizando una experiencia inmersiva para todas las edades.

Los boletos ya pueden adquirirse en preventa a través del sitio web www.cinepolischile.cl, la App Cinépolis Chile, Cinepolis GO o directamente en las boleterías, desde Calama a Castro.

En esta nueva aventura veremos a Mario y sus amigos en el espacio, en un historia en la que Bowser invade el festival del Reino Champiñón, secuestra a la Princesa Peach y destruye su castillo, transportando a los personajes a la inmensidad del universo.

En su travesía, el icónico personaje conocerá a Rosalina, la guardiana del Observatorio del Cometa, quien le pedirá ayuda para recuperar las estrellas de poder robadas por el villano “con el fin de conquistar la galaxia”.

Otro punto a destacar es que la cinta marcará debut cinematográfico de Yoshi, uno de los rostros más queridos de la franquicia, lo que promete convertir el estreno en un evento imperdible para los seguidores de Nintendo e Illumination.

Durante la espera, Cinépolis invita a disfrutar con la línea oficial de productos temáticos que estarán disponibles muy pronto en sus confiterías, invitando al público a “explorar la galaxia con Mario”.