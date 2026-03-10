¿Finalissima a Europa? Habría sede para albergar el duelo entre Argentina y España

La incertidumbre sobre la sede de la Finalissima parece haber llegado a su fin tras semanas de idas y vueltas. Originalmente, el duelo entre los campeones de América y Europa estaba pactado para realizarse en el estadio Lusail de Doha, pero la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a los organizadores a buscar alternativas de urgencia por seguridad.

Luego de destrabar el acuerdo con Qatar, la Finalissima se disputaría finalmente en Europa.

Según información de Doble Amarilla, la ciudad de Lisboa, en Portugal, es la que aparece con más fuerza para albergar el encuentro, ya que se busca un entorno con mayor previsibilidad.

Con esto, el partido entre las selecciones de Argentina y España mantendrá su fecha original pactada para el 27 de marzo. A pesar del cambio de continente, el calendario internacional no se moverá y se espera que este martes al mediodía se lleve a cabo una reunión clave para terminar de definir los detalles logísticos del traslado del evento.

Tanto el plantel de Lionel Scaloni como el de Luis de la Fuente ya fueron notificados del cambio. Según el medio antes citado, la noticia trajo tranquilidad a los jugadores, ya que existía una preocupación real por la situación de inestabilidad que se vive actualmente en la región del Golfo.

La “mudanza” no solo afecta al duelo principal, sino que también al amistoso que la “Albiceleste” tenía preparado contra el combinado de Qatar, el cual también deberá ser reubicado en una sede europea para completar la gira de los vigentes campeones del mundo.