“El año pasado con Limache nos cobraron un penal igual y no sé por qué ahora no lo hicieron”

Fabián Hormazábal reconoció falta de carácter para que la U de Chile vuelva a ganar.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile sigue lamentando su irregular nivel al solo empatar con la Universidad de Concepción en el Nacional.

La autocrítica en el plantel azul no se hizo esperar. “Se termina haciendo un esfuerzo tremendo de todos nosotros, intentamos por todos lados. En el segundo tiempo adelantamos nuestras líneas y no nos alcanzó para ganar”, recalcó Fabián Hormazábal en TNT Sports.

Al respecto, el lateral apuntó a los elementos que les han impedido sumar más de un triunfo en la actual temporada.

“Hay que seguir trabajando porque no nos está alcanzando. Hay un montón de factores, pero lo más importante es lo que tiene dentro el jugador y creo que llega un momento en que tenemos que hacernos cargo y sacar carácter para sacar los partidos adelante”, reconoció Hormazábal, sumándose a las quejas por el arbitraje luego que no se cobró un penal favorable a la U en los descuentos.

“Claro penal. El año pasado con Limache nos cobraron uno igual y no sé por qué ahora no lo cobraron. Habrá que verlo bien, fue una jugada rápida, es a criterio de los árbitros”, concluyó el defensor azul.

