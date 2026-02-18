“Llevo dos meses con Arsmate y he hecho $200 millones (...) la gente es tan cuadrada, cree que soy prostituta” / Instagram

Isi Glock se abrió por completo durante una reciente entrevista concedida al periodista Max Collao. La joven, que fue vinculada a una infidelidad de Karol Dance y que recientemente protagonizó un crossover con Vardoc, habló de todo en YouTube.

Eso sí, lo que más llamó la atención durante el capítulo de MAXSTAGE fue cuando la creadora comenzó a relatar sus peripecias en Arsmate, la popular plataforma chilena de contenido para adultos.

“La gente en general mira a los creadores de contenido (para adultos) casi como si fueran unas prostitutas más. Y sabes, yo ahí le pongo un pare a la gente y digo: ‘no’. Antes yo también cometí el error de mirarlas en menos“, admitió.

“Al principio miré a huevo la aplicación. Pero en total, yo llevo como dos meses con Arsmate y ya me he hecho como “200 millones”, contó, dejando impactado a Collao.

“Depende de ti igual, de tu constancia, de lo que subas, de lo que generes en tu público. No es llegar, subir y ‘chao’”, afirmó Ilaisa Henríquez.

“Después de este video todos van a querer tener Arsmate”, postuló el comunicador. “Eso es bueno, paremos lo tabú de creer que es tan terrible. La gente es tan cuadrada también, poco menos (cree) ‘esta es prostituta por hacer esto’. ¡No! Es algo súper profesional", sostuvo.

“Yo me pongo muchas metas. En la cuestión que me meta voy a destacar, pero porque me pongo la meta de llegar a ser la mejor en lo que hago. Me lo propongo”, admitió en otro punto del diálogo.