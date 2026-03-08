;

Influencer chilena afirma estar embarazada de Junior Playboy: tuvieron íntimo encuentro en reality freak

Ambos coincidieron en “El Secreto Final”, el programa web de Diego González.

Javier Méndez

Influencer chilena afirma estar embarazada de Junior Playboy: tuvieron íntimo encuentro en reality freak

Terremoto en las redes sociales. Recientemente, la influencer y chica Arsmate, Yessenia Arancibia, afirmó que está embarazada y que el padre sería el histórico chico reality Junior Playboy.

De hecho, ambos coincidieron y se llevaron bastante bien en el programa web de Diego González, El Secreto Final, disponible en YouTube. Ahí se reunieron varios miembros del Torneo de Cell.

Carlito Run, el joven conocido por su gusto por la bebida cola y por caerse de un caballo, reaccionó apenado. Mal que mal, se había flechado de la creadora de contenido durante el mismo show.

Revisa también:

ADN

“No es lo que se dice Carlitos Run”, respondió enigmático el otrora participante de 40 o 20 en Canal 13.

Por ahora se desconocen mayores detalles del supuesto embarazo de la ex pareja del Tío Rene.

ADN

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad