Influencer chilena afirma estar embarazada de Junior Playboy: tuvieron íntimo encuentro en reality freak

Terremoto en las redes sociales. Recientemente, la influencer y chica Arsmate, Yessenia Arancibia, afirmó que está embarazada y que el padre sería el histórico chico reality Junior Playboy.

De hecho, ambos coincidieron y se llevaron bastante bien en el programa web de Diego González, El Secreto Final, disponible en YouTube. Ahí se reunieron varios miembros del Torneo de Cell.

Carlito Run, el joven conocido por su gusto por la bebida cola y por caerse de un caballo, reaccionó apenado. Mal que mal, se había flechado de la creadora de contenido durante el mismo show.

“No es lo que se dice Carlitos Run”, respondió enigmático el otrora participante de 40 o 20 en Canal 13.

Por ahora se desconocen mayores detalles del supuesto embarazo de la ex pareja del Tío Rene.