Tío Rene lanza grave acusación contra su ex por grabación de video íntimo: “¿Cuántos millones se ganó?”

René Puente se sinceró. En un video reciente de Diego González, el deslenguado influencer aclaró por qué ya no sigue con Yessenia Arancibia, una de las parejas que se le conoció mientras participaba en los realitys freaks que reúnen a los personajes más peculiares del internet en Chile.

El “androide” del Torneo de Cell se puso en modo reflexivo y abrió su corazón. “Yo quiero dejar claro por qué no estoy con Yessenia, por qué nunca más”, dijo al principio.

“Ella subió un pequeño video a Arsmate y ¿cuántos millones se ganó?“, cuestionó el archienemigo de Flaitiano.

En ese momento, el Dr. Makigero, quien ejerce como su guía espiritual, también sacó la voz. “No importa lo que ganó, (el problema) es que fue sin su consentimiento y usted confiaba en esa persona. Eso es todo”, planteó.

“En el momento lo gozaste”, opinó González, quien también estaba presente en la escena.

La respuesta de Yessenia

La réplica de la aludida no se hizo esperar. La creadora de contenido, que supuestamente está embarazada de Junior Playboy, entregó su versión.

“Con el Rene tuvimos algo por un tiempo (...) yo le dije a Rene: ‘¿puedo grabar para mi página?’ y me dijo “sí, grabe” y puse el teléfono. Y ahí sale clarito en el video que él vio mi teléfono... Yo, menos mal, grabé; no fue como él lo dice“, planteó.