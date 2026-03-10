Qué es el “cortisol belly” y por qué puede provocar un aumento de grasa abdominal / fcafotodigital

El estrés crónico no solo afecta el estado de ánimo o el descanso. También puede influir en la forma en que el cuerpo almacena grasa.

En los últimos años, especialistas han descrito un fenómeno conocido como “cortisol belly”, un término que se utiliza para explicar la acumulación de grasa abdominal.

El cortisol cumple un rol clave en el organismo. Participa en funciones como la regulación del metabolismo, la presión arterial y la respuesta del sistema inmunológico.

En condiciones normales, se libera como parte del mecanismo natural del cuerpo para enfrentar situaciones de estrés y ayuda a restablecer el equilibrio una vez que el episodio ha pasado.

Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico y el cortisol permanece elevado durante largos periodos, pueden producirse cambios fisiológicos que afectan tanto la salud como la apariencia física.

Las señales físicas del “cortisol belly”

El rasgo más evidente de este fenómeno es el aumento de volumen en la zona abdominal, que muchas veces resulta difícil de reducir incluso con dieta o ejercicio.

Pero no es la única manifestación. La revista de salud y estilo de vida Hola indica que el exceso de cortisol también puede afectar la piel. Entre los cambios más frecuentes se encuentran:

Aparición de estrías

Pérdida de elasticidad en la piel

Flacidez abdominal

Tendencia a la deshidratación cutánea

Factores que pueden elevar el cortisol

El aumento sostenido de esta hormona suele estar vinculado a situaciones de estrés crónico. Entre los factores más frecuentes se encuentran el estrés laboral o emocional prolongado, las preocupaciones constantes y la presión diaria.

La falta de sueño también juega un papel importante. Dormir pocas horas o tener un descanso de mala calidad puede impedir que los niveles de cortisol disminuyan durante la noche, prolongando su impacto en el organismo.

Otros elementos que pueden contribuir son una alimentación desequilibrada, el consumo elevado de cafeína y la ausencia de actividades relajantes o recreativas.