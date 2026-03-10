;

Qué es el “cortisol belly” y por qué puede provocar un aumento de grasa abdominal

El estrés crónico no solo afecta la mente, también puede cambiar la forma del cuerpo.

Javiera Rivera

Qué es el “cortisol belly” y por qué puede provocar un aumento de grasa abdominal

Qué es el “cortisol belly” y por qué puede provocar un aumento de grasa abdominal / fcafotodigital

El estrés crónico no solo afecta el estado de ánimo o el descanso. También puede influir en la forma en que el cuerpo almacena grasa.

En los últimos años, especialistas han descrito un fenómeno conocido como “cortisol belly”, un término que se utiliza para explicar la acumulación de grasa abdominal.

El cortisol cumple un rol clave en el organismo. Participa en funciones como la regulación del metabolismo, la presión arterial y la respuesta del sistema inmunológico.

En condiciones normales, se libera como parte del mecanismo natural del cuerpo para enfrentar situaciones de estrés y ayuda a restablecer el equilibrio una vez que el episodio ha pasado.

Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico y el cortisol permanece elevado durante largos periodos, pueden producirse cambios fisiológicos que afectan tanto la salud como la apariencia física.

Las señales físicas del “cortisol belly”

El rasgo más evidente de este fenómeno es el aumento de volumen en la zona abdominal, que muchas veces resulta difícil de reducir incluso con dieta o ejercicio.

Pero no es la única manifestación. La revista de salud y estilo de vida Hola indica que el exceso de cortisol también puede afectar la piel. Entre los cambios más frecuentes se encuentran:

  • Aparición de estrías
  • Pérdida de elasticidad en la piel
  • Flacidez abdominal
  • Tendencia a la deshidratación cutánea

Revisa también

ADN

Factores que pueden elevar el cortisol

El aumento sostenido de esta hormona suele estar vinculado a situaciones de estrés crónico. Entre los factores más frecuentes se encuentran el estrés laboral o emocional prolongado, las preocupaciones constantes y la presión diaria.

La falta de sueño también juega un papel importante. Dormir pocas horas o tener un descanso de mala calidad puede impedir que los niveles de cortisol disminuyan durante la noche, prolongando su impacto en el organismo.

Otros elementos que pueden contribuir son una alimentación desequilibrada, el consumo elevado de cafeína y la ausencia de actividades relajantes o recreativas.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad