Estudio revela que estos alimentos ayudan a perder grasa abdominal y controlar el azúcar

Incorporar ciertos alimentos ricos en fibra y almidón resistente puede ser clave para reducir la grasa abdominal y mejorar la salud cardiovascular.

Según expertos en nutrición citados por Harvard Health, estos alimentos no solo favorecen la pérdida de grasa, sino que también estabilizan el azúcar en sangre.

La grasa visceral, ubicada en las profundidades del abdomen y alrededor de órganos como el hígado y el corazón, está asociada a un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Por eso, elegir los carbohidratos adecuados es fundamental. Tienen alto contenido de fibra y se digieren lentamente, evitando picos de glucosa y favoreciendo la saciedad.

La combinación de fibra y proteínas en ciertos alimentos también regula la respuesta de insulina. En ese sentido, la nutricionista Bess Berger explicó que el almidón resistente alimenta bacterias intestinales beneficiosas.

Revisa también No es la almendra ni el maní: este es el fruto seco con más beneficios según especialista en salud

Alimentos recomendados para reducir la grasa abdominal

Expertos coinciden en 5 opciones clave:

Quinoa : Rica en fibra, proteínas vegetales y magnesio. Una taza cocida aporta 5 gramos de fibra, estabiliza la glucosa y prolonga la saciedad. Contiene saponinas, compuestos que podrían reducir lípidos según estudios en animales.

: Rica en fibra, proteínas vegetales y magnesio. Una taza cocida aporta 5 gramos de fibra, estabiliza la glucosa y prolonga la saciedad. Contiene saponinas, compuestos que podrían reducir lípidos según estudios en animales. Avena integral : Ayuda a regular el colesterol, aporta fibra soluble y mantiene estables los niveles de glucosa. Ideal para desayunos saciantes.

: Ayuda a regular el colesterol, aporta fibra soluble y mantiene estables los niveles de glucosa. Ideal para desayunos saciantes. Batata o papa camote : Fuente de fibra, betacaroteno, potasio y magnesio. Contribuye a la saciedad, controla la glucosa y favorece la función muscular.

: Fuente de fibra, betacaroteno, potasio y magnesio. Contribuye a la saciedad, controla la glucosa y favorece la función muscular. Porotos negros : Mezcla de fibra soluble y almidón resistente que estabiliza la glucosa y promueve una microbiota intestinal saludable. También aumenta la sensación de saciedad.

: Mezcla de fibra soluble y almidón resistente que estabiliza la glucosa y promueve una microbiota intestinal saludable. También aumenta la sensación de saciedad. Lentejas: Contienen fibra soluble e insoluble, que ralentiza la digestión y equilibra el azúcar en sangre. Su almidón resistente apoya la microbiota y podría reducir grasa visceral.