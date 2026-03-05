Estudio advierte que este tipo de dieta podría acelerar el crecimiento de tumores cancerígenos / domoyega

Un nuevo estudio científico reveló que ciertos patrones alimentarios podrían influir directamente en la forma en que crecen algunos tumores cancerígenos.

En particular, una dieta alta en grasas podría acelerar el crecimiento y la invasión de células del cáncer de mama, según investigadores que analizaron el impacto de distintos nutrientes en el comportamiento tumoral.

La investigación, publicada esta semana en la revista científica APL Bioengineering, evaluó cómo cuatro tipos de dietas afectan al cáncer de mama triple negativo, una de las variantes más agresivas y difíciles de tratar con terapias convencionales.

Cuatro dietas bajo análisis

Los científicos compararon los efectos de cuatro patrones alimentarios distintos:

Dieta con altos niveles de insulina.

Dieta con altos niveles de glucosa.

Dieta rica en cetonas.

Dieta alta en grasas.

Para el experimento, el equipo creó modelos de tumores capaces de responder a los efectos bioquímicos de los nutrientes presentes en los alimentos. Así lograron observar cómo cada tipo de dieta influía en la estructura, crecimiento y propagación de las células cancerosas.

Los resultados mostraron que la dieta rica en grasas fue la que produjo el efecto más preocupante, al acelerar el crecimiento del tumor y aumentar su capacidad de invadir tejidos cercanos.

Los riesgos de las dietas altas en grasas

Aunque este tipo de dietas – como los alimentos “keto”– se ha vuelto cada vez más popular, diversos estudios han advertido sus efectos negativos. Entre ellos, el aumento de peso, alteraciones en el hígado y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluido el cáncer.

Investigaciones previas también han demostrado que solo dos días de consumo elevado de grasas pueden afectar células inmunológicas clave del intestino y debilitar la barrera intestinal.

El nuevo estudio refuerza la idea de que la alimentación no solo influye en la salud general, sino que también podría jugar un papel importante en el desarrollo y evolución de ciertas enfermedades, incluido el cáncer.