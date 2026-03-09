;

Gobierno espera decisión de Argentina para extraditar a Galvarino Apablaza: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

El exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es requerido por la justicia chilena por su responsabilidad en el asesinato de Jaime Guzmán en 1991.

Ruth Cárcamo

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la “inminente” extradición desde Argentina del exfrentista Galvarino Apablaza, requerido en Chile como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

El exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez quedará en condiciones de ser extraditado al país, luego de que un tribunal argentino revocara su condición de refugiado político.

Cabe recordar que dicho estatus le fue otorgado en 2010 por el gobierno de Cristina Fernández, lo que llevó a congelar el proceso de extradición que previamente había sido aprobado por la Corte Suprema de ese mismo país.

“Podría ser hoy, podría ser mañana”

Al respecto, Luis Cordero dijo en Tele13 Radio que “el gobierno tiene todo ordenado para este fin (...). Nosotros mantenemos un permanente contacto y comunicación con la Embajada nuestra en Argentina y nuestros agregados policiales, estamos precisamente atentos a esto”.

“Los medios por parte de la PDI para ir a buscar a Galvarino Apablaza y traerlo al país se encuentran coordinados y estamos a la espera de la decisión del gobierno argentino”, añadió.

Agencia UNO | El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. / LUKAS SOLIS SAEZ

“Así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado”, afirmó el ministro, enfatizando que “formalmente requiere un acto del ejecutivo” y que “podría ser hoy, podría ser mañana”.

Tras su eventual extradición, Cordero detalló que Galvarino Apablaza quedará a disposición de Gendarmería y que “dada las características, probablemente quede en el Centro de Alta Seguridad”.

