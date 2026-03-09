;

Comienza la era Kast: Máximo Pavez asume como subsecretario del Interior días antes del cambio de mando

El abogado de la UDI llegó a La Moneda como el primer nombre del futuro gobierno en asumir funciones.

Pablo Castillo

02:04

El abogado Máximo Pavez llegó este lunes al Palacio de La Moneda para asumir el cargo de subsecretario del Interior, posición desde la cual quedará temporalmente a cargo de la cartera antes del cambio de mando presidencial.

Debido a esta designación, Pavez ejercerá como ministro del Interior subrogante del presidente electo José Antonio Kast hasta que el mandatario tome juramento al nuevo titular del ministerio, Claudio Alvarado, junto con el resto del gabinete previsto para el miércoles 11 de marzo.

El arribo del nuevo subsecretario a la sede de gobierno se produjo cerca de las 15:00 horas y se desarrolló sin actividades públicas ni declaraciones ante los medios que se encontraban en el lugar.

La incorporación anticipada al cargo responde a una práctica habitual durante los cambios de administración, donde quien asumirá la Subsecretaría del Interior se instala en el puesto algunos días antes de la ceremonia oficial de traspaso de mando, incluso mientras el gobierno saliente continúa en funciones.

De esta forma, el subsecretario designado queda encargado de la conducción administrativa del ministerio en el período previo a la toma de posesión de las nuevas autoridades.

¿Quién es Máximo Pavez?

  • Máximo Pavez fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
  • Desde ese cargo participó en el diseño del proceso que dio origen a la Convención Constitucional tras el Estallido social de Chile de 2019.
  • Tiene 42 años y es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
  • Ha estado vinculado a la Fundación Jaime Guzmán, donde trabajó en el área de jóvenes y en el programa legislativo.
  • En 2023 integró la Comisión Experta del proceso constitucional que elaboró un anteproyecto para el Consejo Constitucional de Chile.
  • También presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la fallida compra estatal de la casa de Salvador Allende.

